Алиса Гицба: «Мы возвращаем голос эпохе барокко»

Интервью с инициатором и руководителем конкурса-лаборатории, заслуженной артисткой РФ, народной артисткой Республики Абхазия, солисткой Московского музыкального театра «Геликон-опера».

— Алиса, ваш конкурс открылся необычным мастер-классом по барочной музыке. Почему именно это направление стало важным в этом году?

— Мы сознательно делаем акцент на барочном репертуаре, потому что современные вокалисты часто не владеют этим пластом музыкальной культуры. Парадокс: многие хотят петь Моцарта, но редкие артисты способны интерпретировать произведения Монтеверди или Каччини. Для нас это не просто дань традиции — это возрождение целого пласта музыкального наследия.

— Только что с успехом прошли лекция и мастер-класс Рафаэля Паласиоса. Почему именно он стал проводником этого направления?

— Рафаэль Паласиос — уникальный специалист, соединяющий в себе исследователя и практика. Его авторская методика «Прикладного риторико-музыкального анализа» позволяет по-новому взглянуть на барочное исполнение. На мастер-классе мы говорили о том, что знали певцы XVIII века и о чем мы забыли сегодня. Это была не просто лекция, а настоящее погружение в эпоху, которое состоялось благодаря участию барочного ансамбля Московской консерватории.

— Почему для проведения конкурса в Москве выбран именно Архиповский зал?

— Это осознанное решение! Зал располагается в усадьбе Якова Брюса, чья история восходит к XVII веку — времени расцвета барокко. Такая атмосфера помогает создать нужный контекст, почувствовать дух эпохи. Когда молодые исполнители поют музыку барокко в стенах, которые помнят ту эпоху, — это совершенно иной уровень погружения.

— В чем главная особенность формата конкурса-лаборатории?

— Наш проект — это не просто конкурс. Это образовательная экосистема, где конкурсные прослушивания сочетаются с интенсивной учебной программой. Более 15 мастер-классов, индивидуальная работа с наставниками, долгосрочная поддержка лауреатов. Мы стараемся не просто выявить таланты, но и помочь им в развитии. Призовой фонд — лишь часть такой поддержки. Победителей ждут дебюты в оперных театрах, концерты в России и Абхазии, участие в концертных программах.

— География конкурса впечатляет — 8 стран. Значит, формат конкурса-лаборатории действительно востребован?

— В этом году мы действительно значительно расширили границы: добавились номинации «Камерное пение» и «Искусство аккомпанемента», увеличен возрастной ценз — теперь с 18 до 45 лет. Поступило более 200 заявок из России, Абхазии, Беларуси, стран Латинской Америки. Это подтверждает, что наша концепция востребована в профессиональной среде.

— Расскажите о международном жюри конкурса.

— В состав жюри вошли признанные мастера из России, Абхазии, Испании и Мексики. Это профессионалы высочайшего уровня — от народных артистов до профессоров Московской консерватории. Такой международный состав обеспечивает объективность оценок и дает участникам возможность получить рекомендации от мировых экспертов.

— Что ждет зрителей на финале в Сухуме?

— Это будет грандиозное событие! Победители конкурса выйдут на сцену Абхазской филармонии вместе с двумя оркестрами — Государственным камерным симфоническим оркестром Республики Абхазия под управлением Давида Терзяна и сводным симфоническим оркестром из Краснодара под управлением Раушана Якупова. В программе — выступления лауреатов во всех трех номинациях. И что особенно важно — вход на концерт свободный для всех желающих.

— Какие планы у конкурса-лаборатории на будущее?

— В следующем году нам исполнится 5 лет, и наша главная миссия по-прежнему будет заключаться в объединении разных культур, создании пространства для творческого диалога без границ. Мы ждем еще больше заявок, расширения программы мастер-классов, привлечения еще большего количества экспертов. Возвращаясь к теме вашего первого вопроса, я надеюсь, что в перспективе получится создать специальную программу «Возрождение барочного пения». Мы хотим, чтобы барочная традиция не просто изучалась, а жила в исполнении современных артистов. И судя по откликам профессионального сообщества, мы на правильном пути.