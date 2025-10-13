Оплата публикаций

Елена Князева: «Я ни за кем не гоняюсь. Я нашла себя и успокоилась»

Елена Князева, певица и автор. Фото: личный архив

В эксклюзивном интервью певица и автор Елена Князева рассказывает, как её личные переживания и вдохновения формируют её уникальный стиль. Артистка, чья музыка говорит о самобытности и верности своим идеалам, делится планами: она мечтает о новых коллаборациях с западными звёздами и готовит свежие проекты, в которых сочетаются глубина и эксперимент.

– Елена, расскажите, пожалуйста, о том, как вы начали свой путь в музыке. Что вас вдохновило стать певицей?

– Я начала с авторства — всегда писала песни, и всё, что выходило под моим именем, было моим творчеством. В этом я нахожу главную реализацию. Со временем я поняла, что мои песни лучше всего звучат именно в моём исполнении. Это определило мой путь. Мне пришлось пройти через долгий поиск — своего вокала, своего стиля, — но я никогда не сдавалась. Я уверена, что главный талант — это не идеальная техника, а верность себе и своим идеям.

– Как вы относитесь к современным трендам в музыке, таким как использование социальных сетей для продвижения?

– Я позитивно отношусь к современным инструментам и активно пользуюсь соцсетями. Недавно, после перерыва, я завела TikTok, хотя мой предыдущий аккаунт с многотысячной аудиторией был заблокирован. Это, конечно, отрезвляющий опыт, но я продолжаю пробовать новые форматы для общения со слушателями.

– Как изменился ваш музыкальный стиль за последние несколько лет? Какие новые направления вы хотели бы исследовать в своей музыке?

– Эволюцию моего стиля можно проследить даже по трекам, которые я выпустила с начала этого года, начиная с альбома «Выбрала счастье». Он был полностью написан мной. Сейчас я в той точке, где нашла своё звучание и не гонюсь за трендами или массовой аудиторией. Мне интересно развиваться в том направлении, которое отражает мой внутренний мир.

– Какие события или моменты в вашей карьере вы считаете самыми значительными и запоминающимися?

– Их было много по-настоящему ярких моментов: съемки в культовом теперь фильме «День выборов», саундтреки моего авторства к сериалам и полнометражным фильмам на центральных каналах, дуэты с западными артистами, для которых я писала русские тексты, как в случае с Ysa Ferrer, масштабные гастроли. Я ценю и взлёты, и падения — всё это неотъемлемая часть меня и моей музыки.

– Как вы справляетесь с критикой и ожиданиями со стороны поклонников и музыкального сообщества?

– Я всегда относилась достаточно спокойно и к критике, и к похвале. У меня есть собственное внутреннее чувство, как должна звучать моя музыка, и я сверяюсь именно с ним. Я много работаю над качеством — занимаюсь вокалом с профессионалами. В конечном счёте, я создаю музыку для людей, а не для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям.

– У вас есть какие-то ритуалы или привычки перед выступлениями? Как вы настраиваетесь на концерт?

– Перед каждым концертом я волнуюсь, а после — испытываю настоящую эйфорию. Эти эмоции становятся своего рода зависимостью, без которой потом сложно в обычной жизни. Если говорить о ритуалах, то стыдно признаться, но у меня нет ничего мистического — только упорные репетиции. В них и заключается мой главный настрой.

– Какие у вас планы на будущее? Есть ли новые проекты или альбомы, над которыми вы сейчас работаете, и о чем вы мечтаете в своей карьере?

– Этот год был очень насыщенным: я выпустила много нового материала и активно гастролировала. Останавливаться не планирую. Сейчас работаю над новыми проектами, но о деталях пока рассказывать рано. А мечтаю я просто продолжать делать то, что люблю, и чтобы моя музыка находила отклик.

