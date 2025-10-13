ФПРК сформировал список самых активных кинематографистов в регионах

Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) в партнёрстве со студией Red Pepper Film 30 сентября завершил приём заявок на участие в Конкурсе проектов короткометражных игровых фильмов. Всего было получено 459 проектов от 358 студий из 57 регионов и всех восьми федеральных округов РФ. Таким образом, в конкурсе принимают участие представители 64% всех российских регионов. Полагаем, что для нового конкурса этот показатель представляется достойным результатом.

В число лидеров по количеству поданных заявок вошли Москва, Санкт-Петербург, Московская и Свердловская области, а также Республика Башкортостан. На их долю пришлось более половины конкурсных кинопроектов. Обращает на себя внимание серьёзный отрыв Москвы, Петербурга и Московской области от других субъектов (совокупно – 236 заявок).

Однако необходимо уточнить, что некоторые конкурсанты подавали заявки от столичных студий, так как последние зачастую имеют больше опыта взаимодействия с грантодателями и эффективнее формируют пакет документов. Таким образом, во избежание недопуска проекта на конкурс, некоторые участники использовали московские компании как оператора, собирая при этом команду у себя в регионе.

Напомним, что регламент конкурса допускает участие в нём столичных юридических лиц – если в команде есть представители других субъектов РФ, если проект посвящен истории того или иного региона. Съёмки фильма, соответственно, тоже должны быть запланированы и проведены вне Москвы и Санкт-Петербурга. Конкурсанты ФПРК учли эту возможность, в результате в дирекцию поступили заявки региональных режиссеров, в том числе работающих в столице.

Примечательно отсутствие заявок из ряда субъектов РФ. Дирекция конкурса не получила ни одного проекта из Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Костромской, Магаданской, Оренбургской, Псковской, Тамбовской, Тульской областей, а также Республик Адыгея, Алтай, ДНР, Карачаево-Черкесии, Коми, Северной Осетии, Чечни, Чувашии, Камчатского и Хабаровского краёв. При этом все эти регионы отмечены в списке мест предполагаемых съёмок будущих проектов. Это закономерно – их природные красоты, этническое и культурное многообразие, интересные исторические сюжеты (включая трагедию новейшей истории Донбасса) привлекают авторов игрового кино. Кроме того, как было отмечено выше, некоторые кинематографисты, в том числе из этих регионов, подали заявки на конкурс через московские студии.

Так или иначе, пока взаимодействие ФПРК с творческими группами из данных регионов остается малоактивным. Причины находятся на поверхности: наибольшую активность показали регионы, где в последние годы интенсивно развивается сектор креативных индустрий, включая кинематограф. Молодые режиссёры и сценаристы более продуктивны там, где действуют киноклубы и сильные студии, проводятся кинофестивали – иными словами, в местах, где сформирована среда, которая взращивает своих пассионариев. В конечном счете вовлечённость региона в кинематографистское «пространство» обеспечивает интерес профильной аудитории в том числе к участию в конкурсных акциях.

Напротив, в тех регионах, где киноотрасль сталкивается с серьёзными проблемами организационно-финансового характера, запрос на участие в подобных проектах находится на низком уровне. Парадокс заключается в том, что регионы, привлекающие отечественных (и не только) кинематографистов как объект для съёмок, в большинстве своём с большим трудом развивают собственные кинематографии. Если масштабировать данные конкурсных заявок до уровня федеральных округов, то очевидно, что в «аутсайдерах» оказываются Северо-Кавказский и Южный федеральный округа (соответственно – 6 и 17 заявок). Рельефно с этим показателям смотрятся данные по съёмочным локациям – 57 в Южном округе и 22 – в СКФО.

«Проблемы регионального кинематографа очевидны и для государства и для отрасли, собственно поэтому в России и был создан ФПРК. Напомню, что тому предшествовала активная работа с регионами Молодёжного центра Союза кинематографистов России, которая ведётся до сих пор. Иными словами, мы более 10 лет работаем в этом направлении и наблюдаем уверенную положительную динамику – число участников проектов ФПРК растёт ежегодно, география нашего присутствия в регионах тоже расширяется. Однако стоит понимать, что это огромная работа и тяжёлый труд, требующий максимальной концентрации, терпения и любви к делу, – как от нас, представителей ФПРК, так и от наших друзей и партнёров, развивающих киноотрасль на местах. Мы продолжаем эту деятельность, видим её результаты и уверены, что движемся в верном направлении», – подчеркнула Лариса Солоницына, председатель Совета ФПРК, первый заместитель председателя Союза кинематографистов России.

Напомним, что креативным продюсером конкурса выступает Иван Соснин – основатель и глава екатеринбургской студии Red Pepper Film, режиссёр, сценарист и продюсер. Вместе со своей командой он сопровождает конкурсную процедуру отбора проектов, а также будет помогать победителям в процессе кинопроизводства.

Уральский кинематографист оценил значение конкурса не только для отрасли, но и культуры нашей страны.

«Свой путь, как и большинство режиссёров, я начинал с коротких метров, и прекрасно знаю, как важна дополнительная поддержка: бюджетом, советом, командой. Особенно, если ты живешь далеко от Москвы и хочешь творить в родном регионе. Уверен, что опыт нашей команды поможет участникам реализовать задуманное, сохранив свою идентичность», – уточнил Иван Соснин.

Организаторы: Союз кинематографистов России при участии Фонда поддержки регионального кинематографа и студии Red Pepper Film, а также при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.