«Алиса» умеет читать и ещё сочинять стихи…

Виртуальная помощница Яндекса «Алиса» сочинила подборку стихов и научилась читать их, как настоящий актёр. Стоит сказать:

– «Алиса», расскажи своё стихотворение», и она что-нибудь прочтёт — с нужной интонацией и акцентами. Это стало возможным благодаря технологиям генерации текста и синтеза речи.

Чтобы «Алиса» красиво читала свои стихи, сначала их записали в исполнении профессиональных актёров. Эти аудиозаписи загрузили в нейросеть, отвечающую за синтез голоса. Она скопировала интонационный рисунок (акценты, паузы, ритм и так далее) и воспроизвела в речи «Алисы». Сейчас в её арсенале около 150 стихов, которые она охотно декламирует. А сочинить их «Алисе» помогла языковая модель Яндекса из семейства YaLM, обученная на стихах классиков и современных поэтов.

– Когда «Алиса» только появилась, у неё уже был свой узнаваемый голос. Она никогда не звучала, как бездушный робот. С тех пор мы сильно улучшили голосовой синтез: научили «Алису» ставить ударения, выражать голосом эмоции и даже шептать. Чтение стихов — это следующий шаг. В будущем «Алиса» сможет декламировать не только свои, но и чужие стихи. Причём ей не нужно будет брать уроки у актёров, — говорит Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств Яндекса.

Попросить помощника почитать стихи можно через Станцию, умный телевизор Яндекса или приложение с «Алисой».

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