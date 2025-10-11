Оплата публикаций

AMCHI и MIRON рассказали о том, как не потерять любовь в суете дней

Самобытный R&B-исполнитель AMCHI и молодой артист MIRON, основным жанром которого является блюз, выпустят совместный релиз. 10 октября музыканты представили публике новый сингл «Шумели дни» — романтичный трек о чувствах, способных выдержать любые жизненные испытания.

В грядущей коллаборации исполнители создают колоритное мультижанровое звучание, миксуя в нем ламповую гитарную акустику, легковесные, мечтательные биты, завораживающие реверберации и чувственный вокал. Лирические герои трека понимают, что потратили слишком много времени, выясняя, кто из них виноват в регулярно возникающих ссорах. Протагонисты решают, что их любовь важнее всего этого, а значит, вместе они смогут преодолеть любые недопонимания.

AMCHI — самобытный R&B-артист и автор песен, финалист популярного телепроекта «Песни» на канале ТНТ и участник больших музыкальных фестивалей, включая Chess & Jazz. Среди его главных хитов — «Уже все равно», «Манекен» (фит с Мотом), «Крик», «Капли» (дуэт с Liili), «GAME OVER» (совместно с MAYOT), «ууу детка». В 2025 году этот список пополнился новыми яркими релизами: сольными треками «HONEY», «hotel room» и «Love is..», а также дуэтом с Эрикой Лундмоен «00:00».

MIRON — молодой артист, только начинающий свой путь в индустрии. В 2021 году он дал старт своей музыкальной карьере, выпустив сингл «Благие намерения» под сценическим псевдонимом BadBrokenHead. Этим летом он дебютировал под новым творческим именем — MIRON, приняв участие в записи трибьют-альбома UMA2RMAN. В рамках него исполнитель представил публике собственную версию композиции «Налей мне».

