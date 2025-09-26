Звезды кино, театра, музыки и спорта приняли участие в проекте «Книга в городе»

Более 600 тысяч посетителей, 9 тысяч книг в открытом доступе и свыше 700 культурных событий — это итоги уникального проекта «Книга в городе», организованного Департаментом культуры города Москвы. В Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре работали библиотеки под открытым небом, подтверждая статус Москвы как одной из самых читающих столиц мира.

«За три с половиной месяца в проекте «Книга в городе» прошло более 700 мероприятий в разных жанрах, свыше 600 тысяч читателей посетили библиотеки под открытым небом. Площадки в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре объединили горожан разных поколений. Это яркий пример того, как современные форматы совместного чтения укрепляют культурные связи в обществе и поддерживают интерес к хорошей литературе», — рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

В библиотеках под открытым небом было представлено 9 тысяч изданий из фондов московских библиотек. За время проекта на каждой из площадок можно было взять бесплатно книги и провести за чтением в общей сложности более 900 часов. Желающие также могли оформить Единый читательский билет. А Московский Дом Книги предоставил возможность купить новые издания прямо на площадках в Пушкинском сквере и на Сретенском бульваре.

В формировании насыщенной программы проекта принимали участие представители столичных библиотек. Так, для площадки в Пушкинском сквере события готовила Центральная городская детская библиотека им А. П. Гайдара, на Сретенском бульваре — библиотека-читальня им. И. С. Тургенева, на площадке у фонтана Витали — Центральная городская молодежная библиотека имени М. А. Светлова.

Утренние и дневные часы были посвящены детям и семейному чтению. Большой популярностью пользовались творческие встречи с детскими писателями и презентации новых изданий. Кроме того, для юных читателей на площадках проекта прошло более 80 мастер-классов по созданию книжных закладок, блокнотов и литературных героев.

Ближе к вечеру библиотеки становились местом интеллектуальных открытий для взрослых — здесь проходили литературные чтения, общение с писателями и поэтами, игры и лекции.

Особой популярностью пользовались дневные и вечерние чтения, в которых приняли участие более 120 звезд кино, театра, музыки и спорта. Перед гостями выступили народные артисты России Владимир Стеклов, Александр Олешко, Александр Пашутин, Мария Миронова, Ирина Пегова, Марина Зудина, заслуженные артисты РФ Алексей Вертков, Елена Валюшкина и Елена Ксенофонтова, известный писатель и драматург Александр Цыпкин, двукратный призер Олимпийских Игр Ирина Слуцкая, обладательница премий «Золотая маска», «Ника» и «Золотой Орел» Ирина Горбачева; лауреат кинопремии «Золотой орел» Александра Ребенок, актеры Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Антон Шагин, Михаил Полицеймако, Павел Табаков, Анна Банщикова, Алиса Гребенщикова и многие другие.

На вечерних чтениях в День города Москвы состоялась эксклюзивная презентация: известная писательница, лауреат премии ТЭФИ Татьяна Устинова представила свой новый, еще не изданный роман. А вечерние чтения в День семьи, любви и верности актрисы Анастасии Поповой завершились предложением руки и сердца от ее возлюбленного, актера Евгения Антропова, также участника чтений «Книга в городе».

Формат открытых чтений стал экспериментом для артистов: они сами выбирали отрывки из любимых книг и приносили их из дома. Выступления шли в любую погоду. Например, встрече с заслуженной артисткой РФ Еленой Валюшкиной не помешал даже дождь, зрители не расходились, а затем вместе с актрисой укрылись в подземном переходе на Пушкинской для автограф-сессии, которой завершались все чтения на проекте.

На площадках «Книга в городе» прошли творческие встречи с режиссером, неоднократным лауреатом премии «Золотая маска» Алексеем Франдетти, музыкантом и поэтом Родионом Газмановым, композитором и исполнителем Леонидом Овруцкий, одной из лучших саксофонисток России Вероникой Кожухаровой и блогером-миллионником Андреем Курочкиным.

Для ценителей интеллектуального общения были организованы Литературная гостиная, театральные чтения с молодыми артистами московских театров «Кофе и книги. Молодежная среда», цикл встреч «Фантастическая среда», театрально-литературный проект «Хорошо читать!», а также книжный клуб IT-Park.

Особую атмосферу летом на площадках создавали живые музыкальные перформансы. Звучание скрипки, флейты, виолончели и саксофона сопровождало чтение книг, создавая уникальное настроение для читателей библиотек под открытым небом.

Частью проекта стали пешеходные экскурсии от площадки у фонтана Витали, на которых профессиональные гиды учили читать Москву, как книгу. Гости прошли более 40 км, погружаясь в историю, архитектуру и культуру столицы.

Большой интерес вызвали презентации новых книг, среди которых — иллюстрированный альбом Петра Скляра «Словографика ZOV. Герои и участники Специальной военной операции» и практическое руководство «История тебя. Восстанови родословную с XVII века» Виктории Салтыковой.

Люди, посетив однажды мероприятие, возвращались вновь, следили за программой на сайте и в Телеграм-канале «Культурный город». Таким образом, проект «Книга в городе» не только подарил городу уникальную культурную атмосферу, но и сформировал сообщество единомышленников.