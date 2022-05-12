AMORE MORE. Состоялась премьера трейлера оригинального сериала

Онлайн-кинотеатр KION представляет трейлер оригинального сериала AMORE MORE, которая стартует 20 мая эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION. Проект станет первым драмеди в российском кино на тему полиаморных отношений. Производством сериала занимались ГК ГПМ КИТ и KION. Режиссером картины выступила Яна Гладких. Остроумное драмеди AMORE MORE предлагает свежий взгляд на семейные отношения и неожиданный ответ на вопрос — что такое любовь и можно ли построить отношения, если вас больше, чем двое?

В центре истории AMORE MORE — две пары молодых людей с трудностями в отношениях. Полиамор Георгий (Андрей Бурковский) не знает, как объяснить новой возлюбленной Алисе (Яна Гладких), что она никогда не будет у него единственной. Брак другой пары – шеф-повара Сергея (Юрий Чурсин) и бухгалтера Елены (Александра Урсуляк) — трещит по швам: после пандемии бизнес Сергея рухнул, тот впал в глубокую депрессию и не хочет – буквально – ничего. Георгий предлагает его жене Елене план: вместе они открывают бар под названием AMORE MORE, где будут проводить вечеринки для пар. Сергей вернется к работе, Алиса сможет пересмотреть свое отношение к полиамории. Но план рушится — в дело вмешиваются настоящие чувства…

Это первое в России драмеди, которое исследует феномен полиаморных отношений — тему, которая до сих пор провоцирует громкие дискуссии о «настоящих чувствах», этике и морали. Являются ли отношения с несколькими партнерами изменой или, наоборот, такой формат отношений и есть самый честный? И что такое полиамория – способность любить нескольких человек или попытка избежать настоящей близости?

Режиссером сериала выступила Яна Гладких — выпускница школы-студии МХАТ, актриса театра и кино, в последние годы создающая смелые проекты в режиссуре. Она же сыграла и главную роль Алисы в данном проекте. В 2018 году Яна дебютировала как режиссер с фильмом «Аня наоборот», который получил приз за лучший фильм программы короткометражного кино национального фестиваля дебютов «Движение». В 2020 году дебютировала с полным метром «Красотка в ударе» с Юлией Александровой, Андреем Бурковским и Григорием Калининым в главных ролях.

Роли в сериале исполнили Яна Гладких, Александра Урсуляк, Юрий Чурсин, Андрей Бурковский, Ксения Кутепова, Степан Девонин, Виктория Корлякова, Максим Диденко и многие другие. Сценарий сериала написала Юлия Тупикина («Довлатов»).

Продюсеры сериала — Игорь Мишин, Александр Бондарев, Максим Филатов. Креативные продюсеры — Наталья Исакова и Мария Меленевская.

Яна Гладких, режиссер, актриса:

– Мне интересно, что происходит с институтом семьи сегодня. Люди ищут новые формы союзов и, что интересно, находят. На мой взгляд, самое страшное – прожить чужую жизнь, идти по проторённой кем-то до тебя дороге не задумываясь, а что же нужно именно тебе. Думаю, зритель, посмотрев AMORE MORE, узнает там себя! Это сериал для тех, кто когда-либо был в отношениях. Надеюсь, эта история взбудоражит зрителей, развеселит их, станет поводом для диалога, а может быть и сделает нас терпимее друг другу.

Андрей Бурковский, актер:

– Сериал снимала моя подруга — режиссер и актриса Яна Гладких, с которой мы много играли в театре. Уже второй раз я с удовольствием снимаюсь в ее проектах. Яна прислала сценарий первой серии, я его прочитал — мне очень понравилась тема и состав участников, с которым предстояло работать. Это и Александра Урсуляк, и Юра Чурсин, с которым мы давно хотели посниматься вместе. На площадке была молодая, творческая команда: ребята точно знали, что снимают. У меня было немало, скажем так, спортивных сцен: то я ездил на велосипеде, то куда-то бежал, то отжимался. Нужно было постоянно держать себя в форме!

Александра Урсуляк, актриса:

– Это сериал о взрослых людях – настолько «взрослых», что они снова пытаются почувствовать себя детьми. А это чревато последствиями. Съемки AMORE MORE были большим летним счастьем!

Игорь Мишин, генеральный директор МТС Медиа/KION, генеральный продюсер:

– AMORE MORE — уникальный проект, затрагивающий крайне любопытную тему. Сериал полностью отвечает главному принципу KION «Честно, смело, необычно». Главные герои этой истории встают на путь полиамории, но дойдут ли они по нему до конца — большой, открытый вопрос, ведь у любви множество различных форм.

Александр Бондарев, продюсер сериала:

– Наше кино показывает ироничный и прогрессивный взгляд на современные отношения мужчины и женщины. Любовь между людьми многогранна, и наше кино отражает эту многогранность на примере нескольких ярких семей. Очень надеемся, что зрителям понравится наш сериал и найдёт отклик в их сердцах!

Наталья Исакова, креативный продюсер:

– Создатели проекта пристально изучают многоообразие любовных отношений, приходя к выводу, что единственно правильной формулы любви не существует, но, если в отношениях есть настоящая любовь, она помогает решить множество проблем. Главная героиня Алиса – это «единорог», так называется в полиаморных отношениях человек, который пришел для того, чтобы решить проблемы застоявшихся отношений. Алиса об этом не знает, она к этому не готова, она мечтает вообще о другом – и впереди ее ждет большой путь познания себя и жизни, в ходе которого она получит колоссальную силу…

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