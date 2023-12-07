Андрей ЛЮБЛИНСКИЙ: «Мне нравится заимствовать образы, перерабатывать их на свой лад»

Фото из архива Андрея Люблинского

Побеседовали с Андреем Люблинским — популярным художником, куратором профиля бакалавриата «Коммуникационный дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге и Членом Союза Художников России, известным своими работами в направлении public art. В интервью — о коллаборациях, тиражировании искусства и вдохновении.

– Сегодня многие бренды делают коллаборации на стыке искусства и моды. Этот тандем — дань современности или явление, которое существует уже давно?

– Кто первый придумал делать коллаборации с художниками — сейчас уже сложно сказать. Я пытался изучить этот вопрос, но тщетно. В любом случае, подобные опыты начались не вчера, и даже не позавчера. Часто упоминается коллаборация Сальвадора Дали и дизайнера Эльзы Скиапарелли, она попросила художника нарисовать лобстера для ее платья, затея имела несомненный успех. Это были 30-е годы прошлого века.

– Есть ли какие-то примеры ярких коллабораций из прошлых столетий?

– Да, несомненно, их достаточное количество. Лично мне запомнилось сотрудничество концерна BMW с такими известными художниками как Энди Уорхолл, Рой Лихтенштейн, Кейт Харринг. На самом деле, там весьма немаленький список авторов. Результаты получились яркими и запоминающимися. У меня тоже есть мечта расписать автомобиль — пока такого опыта еще не было.

– Изначально мода вдохновлялась искусством. А как обстоят дела сейчас: прежде всего дизайнеры черпают вдохновение в произведениях искусства? Бывает ли наоборот – когда художники и другие творческие люди создают свои работы, вдохновляясь модными трендами?

– Предположу, что мода, как и дизайн, вдохновлялась не только искусством, но еще и многими другими явлениями. Безусловно, мир моды и популярные бренды влияют на некоторых художников — чаще всего, пожалуй, это молодые люди, не чуждые уличной культуры. Приведу пример из своей жизни. Весной я посетил Дубай: с культурной жизнью дела там обстоят не очень, зато много магазинов. Меня это не сильно огорчило, и большую часть времени я провел в торговых центрах. А там было, на что посмотреть: коллаборация Louis Vuitton с Кусамой, отдел Bear Brick, Bape, а в Баленсиаге я вообще застрял надолго, особенно завораживающе там выглядела обувь.

– Чем вдохновляетесь вы? Какие работы вы создали под влиянием произведений искусства?

– Список огромен — путешествия, новые знакомства, кино, поездки на велосипеде, сны, книги, коллекционирование и так далее. И, конечно же, искусство. Каждый день я просматриваю сотни картинок. Глядя на мои работы не так сложно понять, какая эпоха или какой стиль меня вдохновляли. Также мне интересно работать с уже готовыми чужими произведениями, внося туда свои правки. Так, буквально этим летом мне удалось реализовать большую работу в пространстве для встреч МЕГА Дыбенко в Петербурге в рамках их проекта «Заполняя пустоту». Это бесконечный оммаж на известную картину Малевича. Он так и называется – «Приключения Казимира». Работа была создана в рамках Open Call, который МЕГА Дыбенко проводила для художников: я и другие победители получили шанс разместить свои работы прямо в пространстве для встреч, и теперь увидеть их может каждый гость. Выставка идёт до сих пор, так что приглашаю посмотреть на «Приключения Казимира» и другие проекты вживую.

– Получается, искусство в общественных пространствах – это тоже один из трендов, как и art-fashion коллаборации? В чем польза public art для зрителя? А для художника?

– Польза public art для зрителя в том же, в чем и польза традиционного искусства. Отличие паблик-арта лишь в том, что он выходит за границы музеев и галерей, вольным или невольным зрителем становится каждый, кто проходит мимо. И в этом как раз заключается польза для художника.

– Насколько корректно размещать репродукции известных картин на зданиях? А печатать их на одежде, аксессуарах?

– Наверное, в каждом конкретном случае все зависит от контекста и уместности, но никаких больших проблем я не нахожу. На одежде репродукции печатаются уже давно — например, у UNIQLO каждый год выходит коллаборация с новым художником или институцией типа Лувра. Вряд ли кому-то это нанесло вред – скорее, наоборот.

– В работе «Приключения Казимира» в МЕГЕ Дыбенко вы тоже используете образ, заимствованный у Малевича. Как вам пришла эта идея? Почему выбрали именно эту картину? Какую мысль вам помогает донести эта работа?

– Мне в принципе нравится заимствовать образы, перерабатывать их на свой лад, и вообще — работать с чужими произведениями, иногда даже населяя их своими персонажами. Малевич, пожалуй, один из самых любимых моих авторов, и так получилось, что с его узнаваемыми героями и объектами я работаю чаще других. Если говорить о «Приключениях Казимира», это был своего рода конструктор для меня. Я собрал новые образы из одного старого и показал зрителю, который тоже может включиться в эту игру воображения.

«Приключения Казимира», пространство для встреч МЕГА Дыбенко, фото пресс-службы МЕГИ

– В целом, на ваш взгляд, тиражирование искусства – это хороший способ его популяризации?

– Да, безусловно! Мне вообще нравятся тиражные истории. А вот уникальные вещи я стал делать сравнительно недавно, года 3 назад — тогда сформировался запрос на произведения, существующие в единственном экземпляре, и я стал предоставлять и такую опцию.

– Делали ли вы коллаборации с модными брендами или пространствами? Какие? В чем их значимость для вас?

– Да, и неоднократно, я делал работы для больших и маленьких брендов и сотрудничал с публичными пространствами: например, с МЕГОЙ, которую уже упоминал, BOSCO Vesna. Мне в принципе нравится работать с крупными клиентами: они могут предоставить масштабные возможности и открыть простор для творчества, и это здорово.

Коллаборация с BOSCO Vesna, работа для Adidas, фото из архива Андрея Люблинского