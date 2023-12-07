На Ближнем Востоке и в Африке растет спрос на российские мелодрамы, документальное научное кино и анимацию​​​​​​​

Российские кино- и анимационные компании продолжают активные переговоры по продаже контента и копродукции с представителями региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) и других стран по итогам Дубайского международного рынка контента DICM 2023, который прошел в конце ноября. РОСКИНО организовало участие 16 российских компаний под брендом Russian Content Worldwide, которые представили почти 80 фильмов, сериалов и анимационных проектов.

Среди основных результатов кинорынка – договоренность о показе телесериала «Шаляпин» и ряда мелодрам от ВГТРК на телеканале Dubai TV: продажа мультсериалов киностудии «Союзмультфильм» (более 50 часов анимации) быстрорастущей арабской VOD-платформе 1001.tv; соглашение с дистрибьютором из Азербайджана о продаже документального фильма об истории освоения космоса «Собаки в космосе» от компании «Один-Медиа»; предварительная договоренность российской AP Entertainment с компанией из Турции о совместном производстве фильма; договоренность с крупнейшим африканским вещателем из Танзании Azam Media о запуске на их канале линейки любовных мелодрам ВГТРК, и другие.

Большой интерес также вызвали сериал «Библиотекарь» («Арт Пикчерc Дистрибьюшн»), историческая детективная драма «Торгсин» (кинокомпания «Русское»), биографические драмы «Жуков», «Маргарита Назарова» («Один-Медиа»), сериалы «Безсоновъ» и «Скорая помощь» (НТВ), «Елизавета» и «Екатерина.Фавориты» (ВГТРК), мультсериалы «Супергерои.ру» (студия «Воронеж»), «Команда МАТЧ» (компания «ЯРКО»), «Кошечки-Собачки» («Цифровое Телевидение»), а также проекты онлайн-кинотеатра Иви, All Media (a START company), мультфильмы ГК «Рики» и «Терра Анима». Российские компании вели переговоры с такими странами, как ОАЭ, Турция, Ливан, Саудовская Аравия, Иордания, Алжир, Египет, Марокко, Танзания, Индия, Китай, страны СНГ, а также европейскими странами: Франция, Германия, Испания, Великобритания.

Российские участники отметили высокий интерес со стороны международных партнеров и к приобретению форматных прав (адаптацию) сериалов и ТВ-программ из России. Также ряд стран, включая Турцию, заинтересован в совместном кинопроизводстве.

Несмотря на то, что основной объем переговоров пришелся на зарубежные телеканалы и платформы, появились и новые возможности для продажи кинотеатральных прав на российские фильмы и анимацию.

ФИЛЬМЫ И СЕРИАЛЫ

В компании «Арт Пикчерc Дистрибьюшн» отметили, что помимо сериала «Библиотекарь», покупатели контента проявили интерес к сериалам и программам для семейной аудитории и драмам («Папины дочки», «Ивановы-Ивановы», развлекательные программы и сериалы телеканала «Домашний»). Интерес касался не только дистрибуции готового контента, но и приобретения форматных прав.

Для «Совтелеэкспорт», официального дистрибьютора холдинга ВГТРК, рынок контента DICM стал одним из самых результативных в 2023 году, прежде всего, за счет пополнения каталога компании специально подобранной линейкой мелодраматических сериалов производства ВГТРК: именно этот контент стал самым востребованным в Дубае. Неизменный интерес вызвали и такие масштабные проекты, как костюмные телесериалы «Шаляпин», «Елизавета» и новый сезон исторической саги «Екатерина» – «Екатерина. Фавориты». С телеканалом Dubai TV достигнуты договоренности о лицензировании телесериала «Шаляпин» и линейки коротких мелодрам: договор уже в стадии согласования. Дистрибьюторы из Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании рассматривают к приобретению пакет документальных фильмов о природе и космосе. Важной была встреча с Pakistan Electronic Media Regulatory Authority (PEMRA), осуществляющими регулирование всех медиаресурсов Пакистана. По их инициативе состоялась встреча с компанией-вещателем EMTEL Communication, на которой произведён первичный отбор контента для запуска первого документального канала в Пакистане. Дистрибьютор Synpronize планирует показать на территории Индии короткие мелодрамы и драматические сериалы ВГТРК на тамильском языке. Закупщик художественных фильмов для телеканала CCTV6 (Китай) заинтересован в покупке прав на фильм «Земля Эльзы». Кроме того, впервые в Африке вещатель Аzam Media покажет на своем канале четырехсерийные любовные мелодрамы ВГТРК. Представители «Совтелеэкспорт» подчеркнули, что одним из важных аспектов, позволяющих развивать активное сотрудничество с арабскими странами, является направленность разножанрового каталога ВГТРК на поддержание и продвижение традиционных ценностей.

Дистрибьюторская компания «Один-Медиа» достигла соглашения с компанией из Азербайджана о продаже документального фильма об истории освоения космоса «Собаки в космосе». Также дистрибьюторами из ОАЭ, Ливана, Турции и Пакистана были отмечены российские научные документальные циклы («Загадки Истории 2», «Тайны Космоса 2», «Тайная история еды», «Великие битвы» и др.) и детективные драмы («Воскресенский», «Гадалка», «Академия» и др.) как проекты с большим зрительским потенциалом в регионе MENA. Медиа-компания из Турции рассматривает к приобретению исторические драмы: «Жуков», «Охота на Берию», «Маргарита Назарова».

Телекомпания НТВ благодаря проведенным встречам на рынке DICM наладила связи с местными компаниями, которые выразили готовность оказать содействие в локализации проектов НТВ на арабский язык, что позволит НТВ привлечь наибольшее внимание к своим проектам в будущем. Наибольший интерес дистрибьюторов, телеканалов и VOD-платформ вызвали проекты «Безсоновъ», «Скорая помощь», «Акула», «Киллер» и «Хождение по мукам».

ГК «Планета Информ» в рамках встреч обсудила возможности дистрибуции в ОАЭ, Индии, Китае, Казахстане, Турции, Ливане художественных фильмов «Кентавр», «Чужая», «Молодой человек», «Я худею», «Слон» и др., а также документальных проектов компании.

Кинокомпания «Русское» отметила, что наибольший интерес вызвал «Торгсин» - историческая детективная драма о периоде 1920-х годов в СССР. Представители компании рассказали, что нужно учитывать нюансы стандартов медиаконтента на Ближнем Востоке и Африке при освоении этого рынка. Так, на Ближнем Восток много подцензурных тем, а для Африки интерес представляют истории от 60 серий.

Компания AP Entertainment обсуждала совместное кинопроизводство с турецкими студиями; с одной из них предварительно договорились на совместное производство фильма. С Турцией и Индией компания также вела переговоры по продаже прав на Youtube-показы. В покупке контента AP Entertainment заинтересованы и телеканалы Узбекистана и других стран.​​​​​​​

«Марс Медиа Энтертейнмент» представила на рынке новую экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» и другие проекты («Пальма», «Янычар», «Северное сияние» и др.) Переговоры, в основном, велись с покупателями контента из ОАЭ и Турции.

АНИМАЦИЯ

По итогам рынка DICM более 50 часов анимации киностудии «Союзмультфильм» появится на быстроразвивающейся VOD-платформе 1001.tv, вещающей на арабском языке с фокусом на территорию Ближнего Востока. Мультсериалы «Ну, погоди! Каникулы», «Умка», «Енотки», «Чуч-Мяуч», «Тайны медовой долины», «Оранжевая корова» и «Пластилинки» в декабре пополнят библиотеку онлайн-кинотеатра, к которому имеют доступ зрители из ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Египта и ещё двадцати стран.

Анимационная студия «Воронеж» представляла мультфильмы «Снежная Королева. Разморозка», «Супергерои.ру» и «Герои Арктики». Пятую часть франшизы о Снежной Королеве «Снежная Королева. Разморозка» ранее в странах региона MENA выпустил в кинотеатральный релиз дистрибьютор Front Row Filmed Entertainment. Большой интерес на встречах в рамках DICM 2023 вызвал новый мультсериал студии «Супергерои.ру», который доступен для международных продаж в формате сериала и полного метра. Международные дистрибьюторы отметили в сериале близость общечеловеческих и семейных ценностей, которая является важным фактором при отборе контента для закупок в данном регионе.

Анимационная компания «ЯРКО» принимала участие в DICM впервые. Компания представила 3D- и 2D-сериалы, среди которых «Команда МАТЧ», «Дракошия», «Улётная доставка», «Тикабо» и «Шушумагия». Закупщики из разных стран были впечатлены большим каталогом анимации «ЯРКО»: в зависимости от территории и способа вещания (ТВ или онлайн), байеры интересовались проектами как для малышей, так и для детей более старшего возраста. На текущий момент ведутся дальнейшие переговоры для подписания первых сделок.

В медиахолдинге «Цифровое Телевидение» рассказали, что на рынке был проявлен большой интерес к проектам «Кошечки-Собачки», «Геройчики», новым сериям мультсериала «Деревяшки» (специально адаптированным под регион), «Лео и Тиг». Сейчас продолжаются более детальные переговоры по проектам.