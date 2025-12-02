Анимационный хит «Агент времени: Глава Инду. Фильм» выходит в прокат

Кинопрокатная компания «Русский Репортаж» выпускает в прокат анимационный феномен «Агент времени: Глава Инду. Фильм». Дунхуа-сериал «Агент времени» уже стал международным хитом.

Чтобы спасти друга, Лу Гуан решает переписать прошлое. Попытки приводят его в город Бридон, где жители кажутся дружелюбными, но у каждого есть скрытый мотив. Постепенно Лу Гуан понимает, что судьба поймала его в ловушку, и единственный способ вырваться — это раскрыть все тайны.

Успех франшизы

Анимационный сериал «Агент времени», выходящий с 2021 года по настоящее время, собрал огромное количество просмотров и преданных поклонников по всему миру. Зрители видеохостинга Bilibili посмотрели эпизоды «Агента времени» более 250 миллионов раз и оценили сериал на 9,8/10. На авторитетном портале MyAnimeList.net сериал также удостоился высокой оценки: 8,72 на основе 450 тысяч отзывов, что сделало его #1 среди китайской анимации.

Сезон «Агент времени: Глава Инду» стал одним из самых ожидаемых сериалов зимы 2025 и с первой серии вызвал широкий ажиотаж в аниме-сообществе. Сезон был тщательно переработан в эффектный полнометражный фильм, который выйдет в прокат в эксклюзивной режиссерской версии.

Над фильмом работали

Режиссер фильма и автор сценария — Ли Хаолин, один из самых заметных авторов новой волны китайской анимации. Он стал известен благодаря культовым сериалам «Благословение небожителей» и «Быть героем Х».

Персонажей создал художник INPLICK, южнокорейская звезда 2D-индустрии, за соцсетями которого следят более полумиллиона человек.

Визитной карточкой «Агент времени: Глава Инду. Фильм» стал яркий опенинг, задающий энергичный ритм — композиция «The Eye» в исполнении группы BaishaJAWS.

Основное музыкальное сопровождение к фильму написал японский композитор Тэммон, известный своими работами для аниме и видеоигр. Одни из своих лучших саундтреков Тэммон создал для анимационных фильмов Макото Синкая «Голос далекой звезды» и «За облаками».

Анимацией фильма занималась команда профессионалов, которая также часто сотрудничает с Макото Синкаем. Например, постановщиком сцен выступил Такуми Тандзи, который был арт-директором таких легендарных аниме-фильмов, как «Твое имя» и «Пять сантиметров в секунду».

Главных героев фильма озвучили популярные китайские актеры дубляжа Су Шанцин («Магистр темного пути») и Ян Тяньсян («Путешествие к бессмертию», «Аватар короля»).

Русский дубляж картины выполнен студией «Студийная Банда». За 11 лет профессиональной работы с аниме они адаптировали и озвучили такие хиты проката, как «Мальчик и птица», «Истребитель демонов: Поезд “Бесконечный”», «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Акира».

Почему «Агент времени: Глава Инду. Фильм» нужно смотреть в кино: