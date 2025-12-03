Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWS«Убить Билла»: режиссер Квентин Тарантино спустя 20 лет выпустил дополнение к франшизе

«Убить Билла»: режиссер Квентин Тарантино спустя 20 лет выпустил дополнение к франшизе

editor
By editor
102
месть юки - убить билла - постер

Режиссер Квентин Тарантино наконец осуществил свою двадцатилетнюю мечту. Его задумка под названием «Месть Юки», которая также известна как недостающая глава из «Убить Билла», обрела жизнь в рамках вселенной Fortnite.

Кроме того, короткометражный анимационный фильм выйдет на большом экране в качестве специального бонуса к ограниченному кинопоказу объединенной версии «Убить Билла: Кровавое дело».

Восьмиминутный фильм Тарантино «Потерянная глава: Месть Юки» вновь знакомит зрителей с Умой Турман в роли Невесты. Для проекта Тарантино и Турман сотрудничали с Epic Games, используя движок Unreal Engine и технологию захвата движения, чтобы перенести ее игру на игровую платформу.

Выступая в своем кинотеатре Vista Theater в Лос-Анджелесе, Тарантино рассказал, что изначально предполагал стандартные переговоры о лицензировании его персонажей для Fortnite. Однако, к его удивлению, представители Epic Games предложили нечто иное: они хотели, чтобы он создал для них совершенно новый контент продолжительностью 8-12 минут.

Как оказалось, у Тарантино как раз была идея, ждавшая своего часа. В первоначальном, самом первом варианте сценария «Убить Билла» существовала целая глава, которая в итоге была вырезана. По словам режиссера, она не вошла в фильм из-за проблем с ритмом — сцена была «слишком безумной, слишком жестокой и просто перегруженной действием». В этой главе у Гого (Чиаки Курияма) была сестра-близнец по имени Юки, которая покинула «Дом синих листьев» той ночью из-за насморка. Образ Юки, как признался Тарантино, жил в его воображении более 20 лет.

Ума Турман, неожиданно появившаяся на сцене во время презентации, поделилась впечатлениями от работы с технологией захвата движения. Она отметила, что, несмотря на необычность костюма с камерой на голове, она быстро забыла о технической стороне и полностью погрузилась в процесс съемки. Актриса также выразила восхищение новым форматом, который позволяет представить «Убить Билла» совершенно новой аудитории, назвав этот опыт «трогательным и невероятно крутым».

«Кровавое дело» от Lionsgate — это четырехчасовая режиссерская версия (281 минута с антрактом), которая объединяет оба тома «Убить Билла» в единую картину. Ее премьера в кинотеатрах запланирована на 5 декабря.

Сюжет фильма знаком зрителям: Турман играет Невесту, которую оставили умирать после нападения, организованного ее бывшим возлюбленным и боссом Биллом. Очнувшись от комы, она отправляется в кровавый путь мести, чтобы поквитаться с членами отряда убийц и с самим Биллом.

Подводя итог своему необычному сотрудничеству с Fortnite, Тарантино заявил: «Я хочу, чтобы этим кроссовером остались довольны как фанаты «Убить Билла», так и поклонники Fortnite».

Публикуется по материалам зарубежных СМИ

Предыдущая статья
Анимационный хит «Агент времени: Глава Инду. Фильм» выходит в прокат
Следующая статья
Хит «Since U Been Gone» преодолел рубеж в 1 миллиард прослушиваний

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru