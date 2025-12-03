«Убить Билла»: режиссер Квентин Тарантино спустя 20 лет выпустил дополнение к франшизе

Режиссер Квентин Тарантино наконец осуществил свою двадцатилетнюю мечту. Его задумка под названием «Месть Юки», которая также известна как недостающая глава из «Убить Билла», обрела жизнь в рамках вселенной Fortnite.

Кроме того, короткометражный анимационный фильм выйдет на большом экране в качестве специального бонуса к ограниченному кинопоказу объединенной версии «Убить Билла: Кровавое дело».

Восьмиминутный фильм Тарантино «Потерянная глава: Месть Юки» вновь знакомит зрителей с Умой Турман в роли Невесты. Для проекта Тарантино и Турман сотрудничали с Epic Games, используя движок Unreal Engine и технологию захвата движения, чтобы перенести ее игру на игровую платформу.

Выступая в своем кинотеатре Vista Theater в Лос-Анджелесе, Тарантино рассказал, что изначально предполагал стандартные переговоры о лицензировании его персонажей для Fortnite. Однако, к его удивлению, представители Epic Games предложили нечто иное: они хотели, чтобы он создал для них совершенно новый контент продолжительностью 8-12 минут.

Как оказалось, у Тарантино как раз была идея, ждавшая своего часа. В первоначальном, самом первом варианте сценария «Убить Билла» существовала целая глава, которая в итоге была вырезана. По словам режиссера, она не вошла в фильм из-за проблем с ритмом — сцена была «слишком безумной, слишком жестокой и просто перегруженной действием». В этой главе у Гого (Чиаки Курияма) была сестра-близнец по имени Юки, которая покинула «Дом синих листьев» той ночью из-за насморка. Образ Юки, как признался Тарантино, жил в его воображении более 20 лет.

Ума Турман, неожиданно появившаяся на сцене во время презентации, поделилась впечатлениями от работы с технологией захвата движения. Она отметила, что, несмотря на необычность костюма с камерой на голове, она быстро забыла о технической стороне и полностью погрузилась в процесс съемки. Актриса также выразила восхищение новым форматом, который позволяет представить «Убить Билла» совершенно новой аудитории, назвав этот опыт «трогательным и невероятно крутым».

«Кровавое дело» от Lionsgate — это четырехчасовая режиссерская версия (281 минута с антрактом), которая объединяет оба тома «Убить Билла» в единую картину. Ее премьера в кинотеатрах запланирована на 5 декабря.

Сюжет фильма знаком зрителям: Турман играет Невесту, которую оставили умирать после нападения, организованного ее бывшим возлюбленным и боссом Биллом. Очнувшись от комы, она отправляется в кровавый путь мести, чтобы поквитаться с членами отряда убийц и с самим Биллом.

Подводя итог своему необычному сотрудничеству с Fortnite, Тарантино заявил: «Я хочу, чтобы этим кроссовером остались довольны как фанаты «Убить Билла», так и поклонники Fortnite».

Публикуется по материалам зарубежных СМИ