В Оренбурге провели фестиваль «Воспевая Победу»

В Оренбурге прошли мероприятия Фестиваля военно-патриотической песни на русском жестовом языке «Воспевая Победу», который Театр Мимики и Жеста проводит в ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

Около пятисот человек пришли во Дворец культуры и спорта «Газовик», чтобы принять участие в фестивале. Театр Мимики и Жеста впервые за 63 года своего существования посетил Оренбург. Для зрителей города это была первая встреча с профессиональным театром неслышащих актеров.

Фестиваль открылся мастер-классом по жестовой песне. Более двухсот собравшихся учились красиво исполнять на жестовом языке песню «Журавли Победы» (музыка В. Осошника, слова С. Минакова), получившую известность в рамках проекта московского Музея Победы «Главные детские песни». Затем был организован флэшмоб с массовым исполнением песни.

Вечером состоялся спектакль-концерт «Песни, рожденные войной», собравший полный зал. По завершении спектакля зрители аплодировали стоя, многие плакали. Слышащие гости отмечали, что исполнение на русском жестовом языке добавляет известным песням выразительности.

«Театр приехал в Оренбург впервые, и я очень рад, что своего рода визитной карточкой стал организованный нами фестиваль, посвященный Великой Победе. Нам удалось за короткий визит продемонстрировать многое из того, что мы можем. В рамках фестиваля мы и провели обучение, вовлекая участников в творческий процесс, и представили свою работу, показав один из самых сложных и самых сильных наших спектаклей, — говорит художественный руководитель Театра Мимики и Жеста Роберт Фомин. — Мы благодарны оренбуржцам за теплый прием, за интерес к нашему творчеству, за активное участие в мероприятиях фестиваля. Я считаю, что поездка удалась, и, надеюсь, она станет началом нашего постоянного взаимодействия. Мы обязательно еще приедем в Оренбург».

Председатель Оренбургского регионального отделения ОООИ ВОГ Ильфат Кудакаев пожелал фестивалю «Воспевая Победу» дальнейшего развития: «Надеемся, что в будущем году фестиваль откроет для себя новые регионы нашей великой страны. А мы, оренбуржцы, будем рады еще не раз принять на своей земле замечательный коллектив Театра Мимики и Жеста».