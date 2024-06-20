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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Искусство жить: дизайн, который вдохновляет

editor
By editor
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дизайн квартиры конкурс

Победительница конкурса дизайн-проектов «Жизнь в небоскребе», организованного девелопером проекта THE FIVE и Британской высшей школой дизайна, Валерия Шаргородская поделилась деталями дизайн-концепта квартиры в премиальном небоскрёбе THE FIVE на Ленинском проспекте.

Перед участниками конкурса стояла задача самостоятельно или в соавторстве с другими студентами программы «Дизайн интерьера» разработать дизайн-концепции уникальных квартир, расположенных на самых высоких этажах небоскреба с потрясающими видами на Москву, среди которых, в частности: двухуровневый пентхаус с камином, просторная однокомнатна квартира с террасой и четырехкомнатная резиденция с угловым остеклением и тремя террасами. Конкурс проводился с целью поиска лучших дизайнерских решений, которые могли бы быть реализованы в проекте THE FIVE, самом высоком здании столицы за пределами делового кластера «Москва-Сити». Все дизайн-проекты победителей планируется представить в офисе продаж THE FIVE, а также на сайте и в презентационных материалах жилого комплекса.

В номинации «Жизнь в ритме соло» участникам конкурса было необходимо создать уникальное концептуальное дизайн-решение для резидента квартиры в 82 кв. м, который живет один /одна, ценит комфорт и увлекается современным искусством. Жюри конкурса выделило проект Валерии Шаргородской как лучший в данной номинации.

«Дизайн квартиры создавался для успешного человека 35 лет, неотъемлемой частью жизни которого является искусство и светские мероприятия. Площадь квартиры и ее детально проработанная планировка позволили предусмотреть в проекте различные сценарии времяпрепровождения. Эта квартира является отражением индивидуальности и тонкого вкуса ее владельца. Концепция вдохновлена желанием заказчика обустроить квартиру, характер которой можно трансформировать при помощи искусства, предметы которого он коллекционирует. Его дом — это чистый холст, на котором можно свободно творить, меняя акценты и атмосферу по настроению», — рассказала Валерия Шаргородская.

Квартира разделена на две зоны: первая — для общения с гостями, вторая — приватная зона с большой спальней, гардеробом и санузлом. Высокие потолки и панорамные окна обеспечивают наполнение всех внутренних пространств большим количеством естественного солнечного света. Природное освещение в тандеме с мягкими, спокойными тонами отделки, мебелью и элементами декора, являющимися предметами искусства, помогло выдержать изящный стиль квартиры. Особое внимание было уделено мебели — она уникальна, утонченна и элегантна. Кровать, диван, тумбы, столы, стулья и кресла, пуфы и другие предметы интерьера представлены такими брендами мебели и декора как: ARFLEX, Jorge Zalszupin, M Carpet Atelier, Modenature, Zanotta, Thonet, B&B Italia, CHARLES KALPAKIAN, Minotti, Edomo, Artemide.

В квартире много предметов искусства авторства выдающихся художников и скульпторов. Так, картина французской художницы Ли Шевалье «QUOTATION OF DREAMS» расположена в центральной части кухни-гостиной. Именно она вдохновила и направила дизайнера на использование в проекте светлой цветовой гаммы. Работа Ли Шевалье сохраняет духовность и созерцательную медитативность, обращается к космическим силам, к природе, а поэтические символы и абстракция приглашают зрителя к переосмыслению мира через поиск собственных интерпретаций. Вторая картина Ли Шевалье «PLAINESCAPE I» украсила мастер-спальню.

Две выдающиеся работы художника Джона Франзена из серии «EАCH LINE ONE BREATH» расположились на стене в кухни-гостиной, рядом с камином и зоной отдыха. В коридоре, при входе в спальню сияет своим великолепием неординарная скульптура известного современного скульптора абстрактно-интуитивного направления Нино Самадашвили.

Дизайн-концепт квартиры авторства Валерии Шаргородской воплощает собой новый взгляд на жизнь в небоскребе. Изысканный, утонченный, атмосферный оазис уюта и элегантной роскоши обогатит жизнь даже самого взыскательного человека, а квартира в THE FIVE станет жемчужиной его коллекции искусства.

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