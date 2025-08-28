Анкеты про дружбу, пицца из столовой и общение в чатах: главные ассоциации со школой

К началу нового учебного года информационная платформа Дзен и коммуникационный сервис Сферум провели исследование, чтобы выяснить, какие предметы и детали школьной жизни вызывают у россиян ностальгию. Аналитики рассказали, с чем ассоциируется школа у современных школьников, а также у представителей поколений 2010-х, 2000-х и 1990-х годов.

Мел, пенал и пицца: детали из школьной жизни вспоминают разные поколения

Предметы из школьной жизни, которые вызывают тёплые воспоминания у представителей разных поколений, заметно различаются. Для тех, кто учился в 1990-е годы, школа ассоциируется с классами, где стояли грифельные доски — так ответили 56% участников опроса. В памяти поколения прочно закрепились коричневые платья с белыми фартуками — символ эпохи, без которого её невозможно представить (43%). Также школьники той поры вспоминают обязательные субботники, на которые выходил весь класс (37%).

У школьников нулевых и десятых годов совсем другие символы школьной учебы. На первом месте — анкеты для одноклассников с вопросами про увлечения и дружбу: такой вариант выбрали 40% респондентов группы. Чуть реже они ассоциируют школу с яркими наклейками, блестящими тетрадками и закладками для учебников (36%). Замыкает тройку самых популярных образов у группы пицца из школьной столовой (33%).

У современных школьников школа ассоциируется прежде всего с цифровой средой и общением: 28% связывают её с чатами с одноклассниками в том числе через Сферум, 23% — с дополнительным онлайн-обучением, 18% — с электронными журналами и дневниками. При этом для 16% опрошенных образ школы всё ещё связан с уроками и домашним заданием, для 10% — с весельем и друзьями, а традиционные символы вроде мела, доски или столовой упоминаются редко (около 5%).

Чаще всего респонденты из всех групп любят школьные годы за чувство беззаботности и лёгкости. Такой ответ выбрало больше половины участников опроса (51%). Для 43% главным источником радости были весёлые перемены с одноклассниками. Почти треть (32%) с теплотой вспоминает прогулки после уроков. Память о любимых учителях особенно важна для 17% россиян, а 11% отметили блюда из столовой как один из самых ярких атрибутов детства.

Какие школьные новости обсуждали россияне

В годы учёбы россиян чаще всего интересовали события самой школы: этапы олимпиад и новости об учителях отметили 33% опрошенных. 25% респондентов признались, что с интересом обсуждали новости города или района. Почти столько же (24%) в школьные годы больше интересовались жизнью знаменитостей и лидеров мнений. Новости спорта в период учёбы оказались в фокусе лишь у 9% россиян, а науки и технологий — у 10%.

30% респондентов признались, что продолжают с интересом следить за новостями про образование, чтобы понимать, как меняется система. 21% опрошенных во взрослом возрасте испытывает радость от того, что условия для обучения нового поколения становятся лучше.

У 15% такие новости вызывают ностальгию по собственным дням учёбы. 34% респондентов отметили, что мало интересуются новостями про образование.

Учителя о школьных годах: лёгкость, уроки и весёлые переменки

Выяснилось, что большинство опрошенных учителей ассоциируют собственные школьные годы с чувством легкости и беззаботности (31%), а уроки и педагогов вспоминают 24% респондентов. Почти четверть опрошенных учителей (19%) сообщила, что любила школу за веселье на переменах.

Плюсы и минусы в современных школах

По мнению большинства опрошенных, современные школы заметно изменились в лучшую сторону. Чаще всего респонденты отмечали использование цифровых технологий — интерактивных досок, планшетов, электронных дневников и других инструментов (40%). Почти столько же (38%) опрошенных считают, что сегодня в школах больше внимания уделяют индивидуальным интересам учеников и практической направленности программ.

Треть россиян отметила появление более комфортных зон для обучения — библиотек, классов и интерактивных комнат. Каждый пятый (21%) упомянул более эффективную коммуникацию учеников и учителей через мессенджеры. 16% респондентов оценили гибкость формата обучения: возможность учиться дистанционно или использовать онлайн-курсы.

Среди точек роста для школьного образования россияне чаще всего отмечают потребность в наставничестве со стороны учителей (37%). 35% опрошенных считают, что учащимся сегодня не хватает коллективных мероприятий вроде субботников или классных часов. Для 33% символом школьного духа остаются плакаты, стенгазеты и классные уголки, которых стало меньше. Четверть респондентов (24%) считают важным возвращение нормативов вроде ГТО.