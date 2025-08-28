Новый сезон детективного сериала «Лихач» представили в сети

В сети состоялась эксклюзивная онлайн-премьера всех серий 4 сезона популярного приключенческого детектива НТВ «Лихач» с Никитой Панфиловым в главной роли. В новом сезоне Сергей Сотников (Никита Панфилов) круто меняет свою жизнь: уйдя из полиции, он с головой погружается в гонки, но неожиданная гибель давней знакомой вынуждает его вернуться в старый отдел, но уже в роли рядового опера.

Сергей Сотников начинает жизнь с чистого листа, уволившись с поста начальника уголовного розыска города Сочи. Но его любовь к гонкам и лихой езде остается неизменной: он участвует в заездах на мотоциклах по горным трассам и проводит время в известном баре «Бензобак», где тусуются байкеры.

Но загадочная смерть давней знакомой вынуждает Сотникова вернуться в старый отдел и заняться расследованием этого дела, но уже в должности простого опера. После ухода Сотникова, его друг Иван Кубатко рассчитывает получить повышение и занять место начальника УГРО, но не тут-то было. В сочинское УГРО присылают нового «варяга», но на сей раз это не заносчивый москвич, а бойкая красавица с Кубани – Дарья Воронцова. И обиженному Кубатко, и не привыкшему никому подчиняться Лихачу придётся непросто с новым начальством. Впрочем, у последнего она вызывает не только профессиональный интерес.

Производством сериала занимались компании «ГАММА-синема» по заказу НТВ. Режиссерами выступили Дмитрий Матов и Олег Ларин, сценарий написали Кирилл Муханов, Богдан Богданов, Дмитрий Сошников и Владислав Бабук. Продюсировали проект Виктор Будилов, Антон Смирнов, Дмитрий Кузьмин и Вадим Карев.

Роли в сериале исполнили Никита Панфилов, Алексей Маклаков, Денис Пьянов, Ольга Павлюкова Евгения Шахнович, Артур Мкртчян, Фома Бызгу, Алексей Штукин, Екатерина Зорина, Ринат Муталлапов, Ульяна Никулина, Денис Клявер, Евгений Карпов и другие.