В Волгоградской области завершились Winline Чемпионат России и Альфа-Банк Первенство России по серфингу

В Волгоградской области завершились Winline Чемпионат России и Альфа-Банк Первенство России до 19 лет по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг», «вейкским» и «доска с веслом». Соревнования собрали 200 спортсменов, общее количество участников – более 2000 человек, благодаря чему мероприятия стали самыми масштабными за всю историю спортивных соревнований в российском серфинге. На акватории реки Волги соревновались спортсмены из 12 регионов страны – от Краснодарского края до Приморья, от Волгоградской до Новосибирской областей. Турнир подтвердил статус серфинга как одного из самых динамично развивающихся водных видов спорта в России.

Спортсмены соревновались в непростых погодных условиях при сильном ветре с порывами более 12 м/с и высокой волне, что добавило интриги и интереса многочисленным болельщикам, собравшимся на спортивной базе Volga Surf Camp г. Краснослободске.

Статус сильнейшего серфера России в мужском вейксерфинге подтвердил Станислав Корольков из Москвы, в мужском вейкскиме Даниил Кац из Саратовской области, в женском вейкскиме Прокопьева Вероника из Московской области.

Статус чемпионов России завоевали: в женском вейксерфинге Людмила Белицкая из Москвы, в женской доске с веслом Наталья Новицкая из Москвы и в мужской доске с веслом Руслан Гараев из Самарской области.

Победителем Первенства России до 19 лет, подтвердив статус сильнейшего юниора в доске с веслом, снова стал московской спортсмен Максим Меркулов. Среди юниорок до 19 лет победу одержала Кира Папмейн из Краснодарского края. Победителем в юниорском вейксерфинге стал 13 — летний Матвей Савичев из Санкт-Петербурга, а среди юниорок в вейксерфинге победу одержала Анастасия Медведева из Москвы.

Соревнования были организованы Российской Федерацией серфинга и Волгоградской федерацией серфинга при поддержке Минспорта России и Правительства Волгоградской области.