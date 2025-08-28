VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойСпортКультураВ Волгоградской области завершились Winline Чемпионат России и Альфа-Банк Первенство России по...

В Волгоградской области завершились Winline Чемпионат России и Альфа-Банк Первенство России по серфингу

editor
By editor
30
серфинг - волгоград
Фото © пресс-служба Федерации серфинга

В Волгоградской области завершились Winline Чемпионат России и Альфа-Банк Первенство России до 19 лет по серфингу в дисциплинах «вейксерфинг», «вейкским» и «доска с веслом». Соревнования собрали 200 спортсменов, общее количество участников – более 2000 человек, благодаря чему мероприятия стали самыми масштабными за всю историю спортивных соревнований в российском серфинге. На акватории реки Волги соревновались спортсмены из 12 регионов страны – от Краснодарского края до Приморья, от Волгоградской до Новосибирской областей. Турнир подтвердил статус серфинга как одного из самых динамично развивающихся водных видов спорта в России.

Спортсмены соревновались в непростых погодных условиях при сильном ветре с порывами более 12 м/с и высокой волне, что добавило интриги и интереса многочисленным болельщикам, собравшимся на спортивной базе Volga Surf Camp г. Краснослободске.

Статус сильнейшего серфера России в мужском вейксерфинге подтвердил Станислав Корольков из Москвы, в мужском вейкскиме Даниил Кац из Саратовской области, в женском вейкскиме Прокопьева Вероника из Московской области.

Статус чемпионов России завоевали: в женском вейксерфинге Людмила Белицкая из Москвы, в женской доске с веслом Наталья Новицкая из Москвы и в мужской доске с веслом Руслан Гараев из Самарской области.

Победителем Первенства России до 19 лет, подтвердив статус сильнейшего юниора в доске с веслом, снова стал московской спортсмен Максим Меркулов. Среди юниорок до 19 лет победу одержала Кира Папмейн из Краснодарского края. Победителем в юниорском вейксерфинге стал 13 — летний Матвей Савичев из Санкт-Петербурга, а среди юниорок в вейксерфинге победу одержала Анастасия Медведева из Москвы.

Соревнования были организованы Российской Федерацией серфинга и Волгоградской федерацией серфинга при поддержке Минспорта России и Правительства Волгоградской области.

Предыдущая статья
Анкеты про дружбу, пицца из столовой и общение в чатах: главные ассоциации со школой
Следующая статья
Персональная выставка Ксении Долинской завершает работу

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru