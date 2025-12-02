В Музее Победы заработала «Почта Деда Мороза»

В Музее Победы заработала новогодняя «Почта Деда Мороза». Яркий почтовый ящик для писем зимнему волшебнику установлен на нулевом этаже главного здания музея на Поклонной горе.

До середины января у москвичей и гостей столицы есть возможность отправить письмо из музея на Поклонной горе главному зимнему волшебнику – Деду Морозу. Дети и взрослые в своих письмах могут рассказать о своих желаниях и мечтах, написать поздравления, задать вопросы о зимнем празднике. Как правило, многие дополняют свои послания открытками, рисунками и коллажами. Корреспонденцию из почтового ящика в Музее Победы доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Он обязательно прочитает все письма и ответит каждому отправителю, главное — указать на конверте полный обратный адрес с индексом.

Кроме того, в этом году Дед Мороз приедет на награждение победителей конкурса Музея Победы «Нарисуй Елку Победы», который был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.