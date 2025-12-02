Оплата публикаций

Портрет Элизабет Ледерер кисти Густава Климта стал аукционным рекордсменом

Klimt's Portrait of Elisabeth Lederer,1914-16, is now the most expensive painting by the artist
Klimt's Portrait of Elisabeth Lederer,1914-16, is now the most expensive painting by the artist (Credit: Alamy)

Портрет Элизабет Ледерер кисти Густава Климта, долгое время остававшийся скрытым от публики, был продан на аукционе Sotheby’s за ошеломляющие 236,4 миллиона долларов. Эта сумма не только сделала его самой дорогой работой Климта, но и самым ценным произведением искусства, когда-либо проданным на открытых торгах, уступив лишь «Спасителю мира» Леонардо да Винчи. Что же стоит за этой феноменальной ценой? Ответ кроется в уникальном сплаве художественной гениальности, трагической истории и почти мифической ауры, окружающей полотно.

Шедевр на стыке эпох

Созданный в 1914–1916 годах, портрет знаменует собой поворотный момент в творчестве мастера. Он уже отошел от ослепительной позолоты своего «Золотого периода», но не утратил магии. Вместо золота здесь царят гипнотический белый шелк платья и глубина небесно-голубого фона. Образ двадцатилетней наследницы одной из самых богатых еврейских семей Вены пронизан не декоративной роскошью, а сложной, почти мистической психологической интенсивностью. Её спокойный, но властный взгляд словно приглашает в диалог, перенося зрителя за пределы бурной эпохи Первой мировой войны.

Тайный язык символов

Гений Климта проявляется в деталях, превращающих портрет в зашифрованное послание. Узор на платье Элизабет — это не просто орнамент, а целая вселенная смыслов. Стилизованные драконы, отсылающие к тканям китайской династии Цин, символизируют императорскую власть и космическую силу, словно наделяя героиню статусом повелительницы мифических существ. Эти мотивы переплетаются с формами, навеянными тогда еще новыми для науки микроскопическими изображениями. Таким образом, Климт создает не просто портрет, а современную версию «Рождения Венеры», где красота и интеллект облекаются в язык древних символов и научных открытий.

Бурная судьба и возвращение из небытия

Ценность полотна многократно увеличивает его драматическая история. После аннексии Австрии нацистами в 1938 году вся обширная коллекция произведений Климта, принадлежавшая семье Ледерер, была конфискована. Долгие десятилетия портрет считался утраченным для мира. Его повторное появление на рынке в 1980-х годах и последующее приобретение коллекционером-миллиардером Леонардом Лаудером превратило работу в легенду, в «спящего» гения, ждущего своего часа. Смерть владельца в 2025 году освободила шедевр из частного хранилища, создав беспрецедентный аукционный ажиотаж.

Цена наследия

Рекордная сумма сделки — это не только плата за художественное совершенство. Это инвестиция в уникальный исторический артефакт, в символ целой эпохи, переживший её крушение и забвение. Портрет Элизабет Ледерер — это мост между закатом «прекрасной эпохи» и рождением модернизма, между приватной жизнью венского салона и глобальными потрясениями XX века. Его продажа — это момент, когда скрытый шедевр, наконец, готов явить миру все свои секреты, а рынок искусства признает: подлинная ценность — в бессмертной силе образа, пережившего время.

По материалам зарубежных СМИ

