Anna Greis. Альбом «Номер 1»!

Anna Greis регулярно радует слушателей музыкальными и видео новинками. Всего несколько месяцев назад она была начинающей певицей, сейчас же ее имя постоянно на слуху у широкой публики: композиции ротируются на радио, клипы – на федеральных телеканалах, а сама девушка активно гастролирует по стране. Но это еще не все.

Артистка, как и обещала, выпустила свой дебютный альбом! Он получил символичное название «Номер 1» и включил в себя 10 треков, написанных как ею лично, так и в соавторстве с Григорием Стадником.

«Это экспериментальный альбом, в котором собраны песни в разных стилях. Приятно, что он уже полюбился публике, — делится исполнительница, — там есть все: от тяжелых душевных личных переживаний, до эйфории и безумной любви! Уверена, слушатели не останутся равнодушными».

Познакомиться с новинкой уже можно на стриминговых площадках — «Номер 1» доступен для скачивания.

Кстати, неутомимая Anna Greis, она уже работает над вторым альбомом, обещая, что по стилю он будет сильно отличаться от первого.

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