Группа «Мираж» улетела в Европу, но обещала вернуться…

Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов улетели на гастроли в Европу – в этом году группа «Мираж» была приглашена в качестве хэдлайнера на юбилейную, 20-ю, Русскую ярмарку, которая проходит ежегодно в немецком городе Bad Salzuflen. Улетели и – в отличие от многих своих коллег – вернулись домой, в Москву!

«Русская ярмарка – это крупнейшее культурное событие в жизни русскоязычного населения Германии. Ярмарка проходит каждый год, и мы не раз принимали в ней участие, – говорит Екатерина Болдышева. – В этом году власти города во избежание каких-либо провокаций попросили организаторов убрать из названия слово «русская», но для участников и зрителей, по сути, это ничего не изменило: в эти дни в огромном выставочном комплексе «Месса Бад-Зальцуфлен» звучали песни на русском языке, в том числе и наши лучшие хиты».

Группа «Мираж» дала несколько концертов в Германии и отправилась в Голландию на праздничное мероприятие, посвящённое юбилею композитора коллектива Андрея Литягина. Этот год у «Миража» и его создателя юбилейный. Группа отмечает 35-летие, а композитор Андрей Литягин – 60-летие.

«После серии концертов мы отметили день рождения Андрея в ресторане в центре Амстердама, а потом прогулялись по любимым местам города, – рассказывает Алексей Горбашов. – Выбор места встречи был неслучаен: Андрей давно живёт за границей, и приезд из Европы в Россию сейчас связан с массой сложностей, поэтому мы решили отметить юбилей Андрея в Амстердаме – в городе, с которым у всех нас связана масса воспоминаний и историй. Именно здесь начались наши первые Европейские гастроли в 90-х, и здесь, на студии у моего друга режиссёра Энтони Хаюскампа мы сделали видеоверсию нашего концерта «Мираж — 18 лет». Мы отлично провели время, но сейчас уже пакуем чемоданы. Мы просим не волноваться наших поклонников, скоро мы вернёмся домой и продолжим гастроли по городам России».

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