Программа лояльности «Друзья ВДНХ» отмечает пятилетие

Программа была запущена 11 ноября 2020 года. За это время к ней присоединились 84 площадки и 510 тысяч москвичей и гостей столицы. Участники программы получают скидки от 5 % до 20 % на различных площадках Выставки. Специальные условия действуют для автолюбителей, которые могут воспользоваться многоуровневым паркингом на 999 машино-мест, расположенным в шаговой доступности от крупнейших локаций ВДНХ.

Среди объектов-участников на территории ВДНХ: Центр «Космонавтика и авиация», Музей славянской письменности «Слово», интерактивный музейный комплекс «Буран», Музей транспорта Москвы, павильон № 1 «Центральный», «Городская ферма», Центр национальных конных традиций, «Дом Российской Кухни», Рестомаркет. «Друзьями ВДНХ» в Москве стали: Биологический музей им. К.А. Тимирязева на Малой Грузинской, Музей криптографии, автобусные туры City Sightseeing и многие другие.

Программа включает в себя три уровня участия, каждый из которых расширяет возможности для посетителей. Новичкам доступен «Базовый» уровень со скидкой 5 %. Когда сумма покупок достигает 10 тысяч рублей, активируется «Серебряный» уровень, обеспечивающий скидку 10 %. «Золотой» статус, который присваивается при накоплении 30 тысяч рублей, предлагает максимальную скидку — 20 %.

Помимо ключевых площадок Главной выставки страны программа лояльности распространяется на ряд популярных музеев, гастрономических локаций, а также на некоторые отели и рестораны Москвы.