Роман Исаев покорил Москву премьерным шоу и хитами, спетыми на бис

8 ноября в Москве состоялся сольный концерт Романа Исаева «Моя вселенная». Артист представил в «Мумий Тролль Баре» свое главное шоу сезона, и зал переполняло от энергии с первых же аккордов. Это был не концерт, а настоящее посвящение поклонников, где каждый стал частью большого замысла.

Кульминацией вечера стала премьера трека «Вдыхаю тебя». Публика приняла его с таким восторгом, что тут же потребовала повтора – редкий случай, когда песня звучит на бис сразу после дебюта! Легендарные хиты «Остаться вдвоем», «Губы» и «Кто-то простит» превратились в гимны, которые зал пел в унисон с артистом.

Производство шоу соответствовало уровню мировых стандартов: завораживающие танцы, мощная группа музыкантов и уникальный визуальный ряд для каждой песни. Зрителей ждал 100-процентный иммерсивный опыт.

На концерте были замечены Вита Чиковани, Паша Руденко, Dj Sasha Born, Наталья Которева и другие. Самой трогательной поддержкой для Романа стали его родители, прилетевшие из Сургута.

Главные новости для всех фанатов: шоу было полностью записано для будущей телетрансляции, а клип-настроение на песню «Вдыхаю тебя» уже скоро появится в соцсетях артиста и на ТВ. Этот вечер доказал: большие шоу рождаются не на сцене, а в союзе артиста и его публики.

Роман Исаев – яркий представитель современной российской сцены, чьи концерты известны своей зрелищностью и искренностью. Певец, автор исполнитель. Финалист шоу «Один в один» и «Новая звезда». Финалист «Музыкастинг 2.0» от Нового Радио.