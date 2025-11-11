Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваРоман Исаев покорил Москву премьерным шоу и хитами, спетыми на бис

Роман Исаев покорил Москву премьерным шоу и хитами, спетыми на бис

editor
By editor
80
роман исаев
Фото: пресс служба артиста

8 ноября в Москве состоялся сольный концерт Романа Исаева «Моя вселенная». Артист представил в «Мумий Тролль Баре» свое главное шоу сезона, и зал переполняло от энергии с первых же аккордов. Это был не концерт, а настоящее посвящение поклонников, где каждый стал частью большого замысла.

Кульминацией вечера стала премьера трека «Вдыхаю тебя». Публика приняла его с таким восторгом, что тут же потребовала повтора – редкий случай, когда песня звучит на бис сразу после дебюта! Легендарные хиты «Остаться вдвоем», «Губы» и «Кто-то простит» превратились в гимны, которые зал пел в унисон с артистом.

Производство шоу соответствовало уровню мировых стандартов: завораживающие танцы, мощная группа музыкантов и уникальный визуальный ряд для каждой песни. Зрителей ждал 100-процентный иммерсивный опыт.

На концерте были замечены Вита Чиковани, Паша Руденко, Dj Sasha Born, Наталья Которева и другие. Самой трогательной поддержкой для Романа стали его родители, прилетевшие из Сургута.

Главные новости для всех фанатов: шоу было полностью записано для будущей телетрансляции, а клип-настроение на песню «Вдыхаю тебя» уже скоро появится в соцсетях артиста и на ТВ. Этот вечер доказал: большие шоу рождаются не на сцене, а в союзе артиста и его публики.

Роман Исаев – яркий представитель современной российской сцены, чьи концерты известны своей зрелищностью и искренностью. Певец, автор исполнитель. Финалист шоу «Один в один» и «Новая звезда». Финалист «Музыкастинг 2.0» от Нового Радио.

Предыдущая статья
Дарвиновский музей в Москве: увлекательное и познавательное пространство для школьников
Следующая статья
Анна Кравцова: «Зрителей ждёт калейдоскоп эмоций!»

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru