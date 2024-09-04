ANSE выпустила новый сингл «Засыпай, любимый»

Танцевальная, легкая для запоминания песня, рассказывающая про «принца», который оказался простым болтуном.

Распространенная ситуация – девушка встречает идеального парня. Кажется, перед тобой настоящий принц на белом коне. Но со временем всё встает на свои места, и тот самый принц показывает свою реальную сущность. Пустые слова, обещания, лапша на уши, бездействие. Так и заканчиваются сказки в реальной жизни.

Хоть лето и закончилось песня «Засыпай, любимый» заставит вас перенестись на летний пляж и потанцевать, держа в руках любимый коктейль.