Оксана Федорова: «Романс – уникальный жанр, вовлекающий в свою орбиту все национальные музыкальные школы»

Духовная родина русского романса — Санкт-Петербург вновь наполнится звуками любимых мелодий. В концертных площадках города проходит II фестиваль «Мир классического романса», президентом которого является Оксана Федорова. В эксклюзивном интервью она раскрыла секреты программы, поделилась планами и объяснила, почему даже в камерном и лирическом жанре нашлось место для масштабного патриотического высказывания.

— Уважаемая Оксана, расскажите, почему фестиваль «Мир классического романса» было важно провести именно в Санкт-Петербурге?

— Санкт-Петербург — город с уникальной историей и атмосферой, созвучной духу романса. Да и исторически сложилось так, что именно в этом городе зарождалась культура русского романса. Здесь жили и творили великие поэты и композиторы, благодаря которым сформировались традиции камерно-вокального музицирования в России.

Кроме того, Петербург — город с развитой концертной инфраструктурой и благодарной публикой, которая по-настоящему ценит и любит классическую музыку, и это делает его идеальной площадкой для «Мира классического романса». Но, вполне возможно, что в последующие годы фестиваль переместится в другую географическую точку, ведь в России многие города славятся своей музыкальной культурой.

— Как выстраивалась программа концертов? Будем ли мы слышать только золотой фонд русского романса или в репертуаре найдется место и редким, забытым произведениям?

— Программу фестиваля мы составляли тщательно, стремясь угадать вкусы даже самой взыскательной публики. Мы не ограничивались лишь произведениями русских композиторов, ведь романс – уникальный жанр, вовлекающий в свою орбиту все национальные музыкальные школы. Конечно, мы не могли обойтись без «золотого фонда» — тех произведений, которые стали символами романса и любимы многими поколениями слушателей: вокальных миниатюр Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Шуберта, Шумана, Грига… И всё же, одной из наших ключевых задач было познакомить слушателей с произведениями, которые редко звучат на современных сценах. Мы хотели показать, что романсовое наследие — это не только популярная классика, но и богатейший клад, который ещё предстоит обнаружить.

Так что на концертах вы услышите как «шлягеры», так и произведения, которые редко исполняются, что позволит слушателям расширить свои музыкальные горизонты и почувствовать всю глубину и разнообразие жанра.

— Центральным событием фестиваля, которое пройдет 7 декабря на сцене Капеллы Санкт-Петербурга, станет масштабная постановка «Псковские сказы», посвящённая Году Защитника Отечества. Почему для фестиваля романса, традиционно камерного и лирического жанра, был выбран именно такой патриотичный сюжет?

— Музыкально-хореографическая арт-постановка «Псковские сказы» – это наш спецпроект. Мы не могли пройти мимо важнейших социокультурных тем 2025 года: 80-летие Великой Победы, Год Защитника Отечества. К тому же, моя музыкальная деятельность уже несколько лет связана с масштабным проектом «Моя Россия: музыкальное путешествие», который знакомит слушателей с музыкальной историей разных городов, и мне очень хотелось, чтобы эта тема прозвучала и на фестивале «Мир классического романса». Идея проекта – показать героическое прошлое и настоящее Пскова, раскрыть богатейшую культуру города, а также его роль в становлении православия. В этот вечер будут звучать романсы, но не только они. Мы услышим и подлинные народные напевы псковской земли, и духовную музыку, и фрагменты из русских опер, и грандиозные хоры из кантаты «Александр Невский» Прокофьева.

— Как для Президента фестиваля, что для вас лично является самым важным и волнительным в эти четыре дня? Планируете ли вы сами выйти на сцену в рамках фестиваля, чтобы исполнить любимый романс?

— Я всей душой люблю романсы. Ведь романс – уникальный жанр, очень тонкий, очень доверительный. Интимный – и в то же время максимально коммуникабельный, вызывающий живой и непосредственный отклик у самой широкой аудитории. Увы, не так много достойных исполнителей в камерном жанре мы сейчас наблюдаем. Я задумывала этот фестиваль как культурно-просветительский проект, направленный на возрождение интереса к романсу. Для меня важно, чтобы мы достигли своей цели, и фестиваль стал серьезным шагом на пути популяризации романса, а каждый концерт стал настоящим душевным откровением

Конечно, самые волнительные моменты будут связаны с живым общением с публикой и артистами. Что касается моего личного участия на сцене — да, я планирую исполнить несколько романсов, которые особенно дороги моему сердцу.

— Фестиваль проходит уже во второй раз. Какие традиции вы планируете заложить на годы вперед.

— Мы надеемся заложить крепкий фундамент, который позволит фестивалю расти и процветать долгие годы. В планах — ежегодное расширение репертуара, включение дополнительных форматов, таких как мастер-классы, творческие встречи с исполнителями и исследователями жанра, а также образовательные программы для молодежи. Мы стремимся создать платформу, где будут рождаться новые идеи и где классический романс будет жить и развиваться, не теряя своей аутентичности. Особое внимание мы хотим уделять поддержке молодых исполнителей и композиторов, чтобы фестиваль стал стартовой площадкой для новых талантов.