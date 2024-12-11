«Антихрупкость», Сталин, Китай и корейский feel good роман в топе продаж павильона «Интеллект» на ярмарке non/fictio№26

В Москве завершилась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№26. Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город», партнер центрального павильона «Интеллект», представляет книги, которые покупали чаще всего.
- Нассим Талеб. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса;
- Сталин. Большая книга интервью;
- Иван Зуенко. Китай в эпоху Си Цзиньпина;
- Бен Орлин. Математические игры с дурацкими рисунками;
- Антонио Задра, Роберт Стикголд. Когда мозг спит. Сновидения с точки зрения науки;
- Эрик Берн. Игры в которые играют люди. Люди которые играют в игры;
- Валерия Косякова. Современное искусство. Модернизм;
- Жан Бодрийяр. Общество потребления;
- Рюта Кавашима. Тренируй свой мозг. Японская система развития интеллекта и памяти;
- Дональд Трамп. Искусство сделки.
Ольга Олюшина, директор по внешним коммуникациям сети книжных магазинов «Читай-город»:
– Символично, что самой продаваемой книгой павильона «Интеллект» стала «Антихрупкость» Нассима Талеба. Несмотря на то, что книга не новая, она актуальна как никогда. Талеб представляет теорию о том, как справиться с серьезными и часто неожиданными потрясениями, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Книга о Сталине на втором месте. Она представляет собой объемный сборник его бесед и интервью. Интерес к биографиям исторических деятелей стабильно растет с 2023 года, и в этом направлении книги о Сталине всегда в топе. Дискуссии вокруг его личности не прекращаются, это становится стимулом для приобретения книг о нем, и в данном случае интересен именно сборник интервью Сталина, благодаря которым можно лучше понять ход его мыслей. Книга Ивана Зуенко ожидаемо попала в топ. Автор, блестящий китаист, доступным языком рассказывает о том, как Китай превратился в то, что мы знаем сегодня. Это актуальная книга помогает разобраться в современном Китае. С момента выхода она хорошо продается в сети. Хочется упомянуть книгу о Трампе, которая вошла в топ-10. Книги о Трампе и от Трампа после выборов в Америке переживают ренессанс продаж в сети «Читай-город».
Отмечу лидера продаж павильона в рубрике художественной литературы: книга Пом Ю Джин «Ресторан 06:06:06» – корейский роман-искушение в жанре feel good (книга хорошего настроения) сейчас находится в топе по продажам сети в своем жанре. Читатели отмечают, что история прекрасно написана и качественно переведена.
Самые продаваемые художественных книги в павильоне:
- Пом Ю Джин. Ресторан 06:06:06;
- Виктор Пелевин. Круть;
- Донна Тартт. Щегол.
Самые продаваемые книги по популярной психологии в павильоне:
- Джон Стрелеки. Кафе на краю земли;
- Кен Моги. Икигай. Смысл жизни по-японски;
- Игорь Рызов. 69 приемов в общении, которым не учат в школе.
Самые продаваемые графические романы в павильоне:
- Дмитрий Мордас. Зайчик;
- История России в комиксах. От древних славян до Владимира Путина;
- Ларри Гоник. Физика. Естественная наука в комиксах.