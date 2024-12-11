РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМосква«Антихрупкость», Сталин, Китай и корейский feel good роман в топе продаж павильона...

«Антихрупкость», Сталин, Китай и корейский feel good роман в топе продаж павильона «Интеллект» на ярмарке non/fictio№26

editor
By editor
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читай-город
Фото © Алина Бицутина

В Москве завершилась ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№26. Федеральная сеть книжных магазинов «Читай-город», партнер центрального павильона «Интеллект», представляет книги, которые покупали чаще всего.

  • Нассим Талеб. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса;
  • Сталин. Большая книга интервью;
  • Иван Зуенко. Китай в эпоху Си Цзиньпина;
  • Бен Орлин. Математические игры с дурацкими рисунками;
  • Антонио Задра, Роберт Стикголд. Когда мозг спит. Сновидения с точки зрения науки;
  • Эрик Берн. Игры в которые играют люди. Люди которые играют в игры;
  • Валерия Косякова. Современное искусство. Модернизм;
  • Жан Бодрийяр. Общество потребления;
  • Рюта Кавашима. Тренируй свой мозг. Японская система развития интеллекта и памяти;
  • Дональд Трамп. Искусство сделки.

Ольга Олюшина, директор по внешним коммуникациям сети книжных магазинов «Читай-город»:

– Символично, что самой продаваемой книгой павильона «Интеллект» стала «Антихрупкость» Нассима Талеба. Несмотря на то, что книга не новая, она актуальна как никогда. Талеб представляет теорию о том, как справиться с серьезными и часто неожиданными потрясениями, с которыми мы сталкиваемся сегодня. Книга о Сталине на втором месте. Она представляет собой объемный сборник его бесед и интервью. Интерес к биографиям исторических деятелей стабильно растет с 2023 года, и в этом направлении книги о Сталине всегда в топе. Дискуссии вокруг его личности не прекращаются, это становится стимулом для приобретения книг о нем, и в данном случае интересен именно сборник интервью Сталина, благодаря которым можно лучше понять ход его мыслей. Книга Ивана Зуенко ожидаемо попала в топ. Автор, блестящий китаист, доступным языком рассказывает о том, как Китай превратился в то, что мы знаем сегодня. Это актуальная книга помогает разобраться в современном Китае. С момента выхода она хорошо продается в сети. Хочется упомянуть книгу о Трампе, которая вошла в топ-10. Книги о Трампе и от Трампа после выборов в Америке переживают ренессанс продаж в сети «Читай-город».

Отмечу лидера продаж павильона в рубрике художественной литературы: книга Пом Ю Джин «Ресторан 06:06:06» – корейский роман-искушение в жанре feel good (книга хорошего настроения) сейчас находится в топе по продажам сети в своем жанре. Читатели отмечают, что история прекрасно написана и качественно переведена.

Самые продаваемые художественных книги в павильоне:

  • Пом Ю Джин. Ресторан 06:06:06;
  • Виктор Пелевин. Круть;
  • Донна Тартт. Щегол.

Самые продаваемые книги по популярной психологии в павильоне:

  • Джон Стрелеки. Кафе на краю земли;
  • Кен Моги. Икигай. Смысл жизни по-японски;
  • Игорь Рызов. 69 приемов в общении, которым не учат в школе.

Самые продаваемые графические романы в павильоне:

  • Дмитрий Мордас. Зайчик;
  • История России в комиксах. От древних славян до Владимира Путина;
  • Ларри Гоник. Физика. Естественная наука в комиксах.
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