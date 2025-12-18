Скульптор Андрей Ковальчук стал Легендой Тавриды 2025

В Центре исполнительских искусств в Москве состоялась шестая церемония вручения премии-признания «Легенды Тавриды». Ежегодно ей отмечают выдающихся деятелей культуры и искусства — за их вклад в профессиональное становление молодого поколения творцов. В этом году Легендой Тавриды стал председатель ВТОО «Союз художников России», вице-президент Российской академии художеств, народный художник Российской Федерации, лауреат государственных премий РФ, член Совета при Президенте РФ по культуре, скульптор Андрей Ковальчук.

Церемонию награждения открыл приветственным словом начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков: «Уже пять лет мы завершаем год тем, что встречаемся на вручении премии «Легенды Тавриды». Эта премия присуждается талантливыми молодыми людьми тому человеку, который готов делиться своим опытом, вкладывать время и ресурсы в их развитие. Есть известное высказывание Густава Малера о том, что традиции — это не поклонение пеплу, а передача огня. И вот так, в благодарность мастеру, который делится своим огнем творчества, молодые творцы голосуют и выбирают свою легенду».

Премия-признание «Легенды Тавриды» — это выбор сообщества молодых представителей сферы культуры, награда, которую они присуждают мэтрам индустрии, выражая им свою благодарность за наставничество и поддержку. Впервые в истории премии Легендой Тавриды становится представитель сферы изобразительного искусства — скульптор. Прежде награду получали артисты, режиссёры и медийные представители сферы культуры. Но в этом году, в связи с активным развитием сотрудничества арт-кластера «Таврида» с всероссийскими творческими организациями, в том числе и с Союзом художников России, молодые творцы предложили кандидатуру известного скульптора.

Так, в 2025 году Легендой Тавриды выбрали председателя Союза художников России Андрея Ковальчука. Андрей Николаевич принял награду из рук участников Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства.

«Для меня это событие стало полной неожиданностью, но ещё большей неожиданностью стало то, что я увидел сейчас. В моей жизни было много премий и наград, но самое острое, человечное, эмоциональное вручение, пожалуй, состоялось сегодня. Соприкосновение с молодым искусством, общение с молодым творцом иногда приводит к неожиданному результату. Когда ты вдруг видишь неожиданное решение молодого автора и понимаешь — а ты ведь так не придумал. И начинаешь сам учиться у молодых, — поделился эмоциями Андрей Николаевич. — Я искренне радуюсь, что в нашей стране столько молодых профессионалов и высочайший уровень художественной школы. И мне кажется, что эта награда — она для всех художников, которые посвятили творчеству свою жизнь. Они менее известны, менее медийны. Но при этом российское изобразительное искусство, по крайней мере я так считаю, самое сильное в мире. И я благодарю всех за это признание, и искренне рад, что художники наконец получили эту награду».

На церемонии новую Легенду поздравил архитектор, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Комов — сын скульптора Олега Комова, чей памятник Сергею Рахманинову завершил именно Андрей Ковальчук.

Андрей Николаевич — автор более 70 памятников и скульптур, расположенных по всей России, в том числе памятника, посвящённого окончанию Гражданской войны на юге России, находящегося в Севастополе, памятника Александру III на территории парка Ливадийского дворца в Ялте, мемориалов «Памяти жертв Чернобыльской трагедии» и «Героям Первой мировой войны» в Москве.

В качестве председателя Союза художников России Андрей Ковальчук большое внимание уделяет поддержке молодых творцов. И совместная работа с «Тавридой» стала ещё одним способом взаимодействия с молодыми представителями творческой индустрии.