«JUNWEX. Лучшие украшения в России»: выставка ювелирных изделий открылась на ВДНХ

На ВДНХ состоялось открытие Международная выставка «JUNWEX. Лучшие украшения в России». В павильоне № 57 представлены сотни брендов, уникальные коллекции и атмосфера предновогоднего волшебства. В рамках деловой программы для участников запланированы круглые столы, презентации и мастер-классы от экспертов отрасли.

Выставка «JUNWEX» традиционно является одним из самых красивых событий в канун зимних праздников. В этом году в экспозиции будет представлено более 80 российских производителей и дизайнеров, которые продемонстрируют как классические, так и авторские работы.

Участники выставки предложат самый широкий ассортимент подарков, среди которых украшения с жемчугом и драгоценными камнями из Костромы, серебро из Санкт-Петербурга, изделия от уральских мастеров, бриллианты из Якутии, янтарные украшения из Калининграда, сувениры и подарки от мастеров со всей России.