Антон Макарский и студия Platoshka помогают малышам развивать важнейшие навыки

Первые годы ребенка – это старт развития навыков, которые нужны ему для счастливой жизни в будущем. Именно поэтому важно обучать малыша слышать себя и взаимодействовать с миром с раннего возраста, развивая его эмоциональный интеллект. Сегодня в этом помогают мультфильмы, в игровой форме закрепляющие ценные эмоциональные навыки: самовыражение, эмпатию, уверенность в себе и многое другое.

Среди таких мультфильмов свою нишу занимает музыкальный мультсериал «Цветняшки», созданный молодой анимационной студией Platoshka для детей от 0 до 4 лет. В основе проекта лежит четко продуманная большой командой профессионалов программа для всестороннего развития ребенка. Персонажи мультсериала, которых озвучивают такие гуру дубляжа, как актер и певец Антон Макарский, Мария Иващенко и другие, помогают маленьким зрителям учить названия цветов и геометрических фигур, факты природе и ее обитателях, развивать речь, воображение и музыкальный слух.

Музыкальной составляющей в сериале уделяется особое внимание – для мультфильма записано более ста оригинальных мелодичных песен, включая множество колыбельных, а также оркестровых аранжировок. В записи композиций принимал участие Антон Макарский, а главным композитором для мультсериала стала Яна Писаревская.

«Сочинять для малышей – большая ответственность. Музыка для них должна быть высочайшего качества – красивая, запоминающаяся, безупречно исполненная. И, по моему глубокому убеждению, она не может быть упрощенной. В возрасте до трех лет малыши стараются исполнять простейшие песенки, а многие даже не говорят отдельных слов. Поэтому наша миссия – создавать музыку для развития, воспитания, формирования личности и любви к искусству», – комментирует Яна Писаревская.

Сюжет рассказывает детям о добре, чести, любви, настоящей дружбе, учит их быть счастливыми, верить в себя и никогда не сдаваться. Тема развития эмоционального интеллекта глубже раскрывается во втором сезоне «Цветняшек», запущенном в начале октября на популярных детских телеканалах и VOD-платформах. Новые истории во главе с Антоном Макарским, озвучившим героя Папу Лиса, рассказывают про целый спектр эмоций и чувств, учат малышей распознавать их у себя и у других, развивают эмпатию. Осваивая эти умения с поддержкой родителей, ребенок чувствует себя более уверенно и в будущем может справиться с чем угодно.

За каждый навык в мультсериале – от социальных и интеллектуальных до физических и сенсорных – отвечает отдельный герой. Цыпленок Пи, Волчонок У, Лисенок Айяяй, Котенок Мур и Зайчонок Скок на своем примере показывают, как преодолевать жизненные трудности, постоянно взаимодействуют с маленькими зрителями, стимулируют их повторять движения и слова, а также подсказывают родителям идеи для совместных активностей с ребенком.

«Говоря о современном видеоконтенте для самых маленьких, мы сошлись во мнении: сегодня не так много полезных и ярких проектов, развивающих эмоциональный интеллект, логику и мышление ребенка. Тогда спонтанно возникла идея подарить детям качественный, захватывающий фильм, транслируя каждому малышу: его любят, он важен, и близкие люди всегда помогут справиться с невзгодами», – отмечает Анна Шелегина, CEO, генеральный продюсер и сценарист анимационной студии Platoshka.

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