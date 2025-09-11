В МАМТ рассказали о планах на новый сезон

Московский академический Музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ) представил планы на свой 107-й театральный сезон. На пресс-конференции, состоявшейся 10 сентября, руководство театра поделилось информацией о новых постановках, гастрольных планах и образовательных инициативах. В мероприятии приняли участие генеральный директор театра Андрей Борисов, художественный руководитель оперной труппы и главный режиссёр, народный артист России Александр Титель, художественный руководитель балета Максим Севагин и главный дирижер Феликс Коробов.

Андрей Борисов, генеральный директор МАМТ:

«Наша страна проживает переломный момент, и люди ищут пристанище, успокоение своей душе. Они в поиске места, где можно сохраниться и душевно очиститься. И мы приглашаем их в театр. Сейчас такое время, когда происходит личностная пересборка не только людей, но и институций, театрального пространства, нашего театра в том числе. Они ищут себя, пытаясь дать на сложные вызовы непростые ответы. Наш поиск имеет ценностное основание. У нас есть художественная идеология, традиции, заложенные отцами-основателями музыкального театра – Станиславским и Немировичем-Данченко, мы их чтим. Они ратовали за живой ищущий театр, не боящийся экспериментов, не боящийся быть непонятым, не заигрывающий, и не заискивающий, но полный энергии, ведущей к достойному художественному результату. Наш театр находится в поисках света и радости. Только свет и радость мы ищем не там, где светло и радостно, а мы ищем его там, где темно, жутко, где хтонь. Нести свет туда, где в нем нуждаются, где он быть может способен изменить ситуацию, – вот наш принцип. Это непростой благородный путь, избранный нашими художественными руководителями».

Открытием сезона станет балет «Королевы вариаций» Максима Севагина на музыку Эрнста фон Донаньи. Зрителей ожидает премьера оперы П.И. Чайковского «Орлеанская дева» в постановке Александра Тителя и дирижера Кристиана Кнаппа.

На Основной сцене будет представлена опера Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» также в постановке Александра Тителя и дирижера Федора Леднева. Художником-постановщиком в обеих оперных премьерах выступит Владимир Арефьев, художником по свету — Дамир Исмагилов. Завершит сезон балет «Анна Каренина» на музыку Ильи Демуцкого в хореографии Максима Севагина, дирижер-постановщик – Тимур Зангиев, драматург – Андрей Золотарев, художник-сценограф – Владимир Арефьев.

«Осенью 2026 года исполнится ровно сто лет, как наш театр въехал в этот чудесный дом на Большой Дмитровке, 17. К этой дате мы запланировали подготовить ряд спектаклей, с одной стороны, тех, которые никогда не ставились в этом театре, с другой стороны тех, которые имеют очень важное историческое значение в жизни этого дома, коллектива. Так появились на свет «Русалка» Даргомыжского и «Не только любовь» Щедрина, а затем два исторических спектакля – «Андре Шенье» и «Анна Болейн» – премьеры последних двух сезонов. В этом году мы возвращаемся к русскому репертуару, у нас в работе «Орлеанская дева» и «Леди Макбет Мценского уезда». <...> «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», – писал Тютчев. Возможно, и о нас. Театр должен отражать особенное время, которое мы проживаем», – рассказала Александр Титель.

Особое внимание в новом сезоне уделяется образовательным инициативам и поддержке молодых артистов. Фонд поддержки МАМТ проведет конкурсный отбор в Молодежную стажерскую программу для вокалистов, режиссеров и концертмейстеров под художественным руководством Александра Тителя. Уникальность этой программы заключается в ее ориентации на авторский режиссерский театр.

Помимо премьер 2025 года в репертуар возвращается легендарный балет «Сильфида» в хореографии Пьера Лакотта. Сезон также отмечен сотрудничеством с телеканалом «Культура», благодаря которому зрители по всей стране увидят телевизионные версии спектаклей «В тёмных образах», «Место во Вселенной», «Щелкунчик» и «Класс-концерт».

«Новый сезон поддерживает идею образа женщины в истории, культуре. В спектакле «Королевы вариаций» мне хотелось представить на сцене образы балерин разных эпох. Прима-балерины нашего театра являются вдохновителями этого спектакля. <...> Премьера «Анны Карениной» на музыку Ильи Демуцкого запланирована на конец сезона. Однако мы не будем использовать оригинальную партитуру — я пересобрал и переработал музыку, попросив композитора написать новые фрагменты, чтобы создать совершенно новую партитуру и оригинальную драматургию, соответствующую моему видению этого произведения», – говорит Максим Севагин.

Театр продолжит активную гастрольную деятельность, включая представление концертного исполнения оперы «Евгений Онегин» на фестивале «Федерация» в Грозном, спектаклей «Мадам Баттерфляй» и «Сказка о царе Салтане» на фестивале «Дни оперы в Сириусе» в Сочи, а также концертной программы на детском театральном фестивале «Снежность» в Озерске.

Просветительский проект «МАМТ КЛУБ», успешно функционирующий в течение четырех лет, продолжит знакомить аудиторию с закулисной жизнью театра через лекции, экскурсии и творческие встречи. Также будет реализован проект «Живая опера», осуществляемый при грантовой поддержке Департамента культуры города Москвы.

107-й сезон МАМТ демонстрирует приверженность театра стратегии синтеза классического наследия и актуальных тенденций современного музыкального театра, сочетая масштабные постановочные проекты с системной работой по развитию молодых кадров и просвещению зрительской аудитории.