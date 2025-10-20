Оплата публикаций

Романтическая комедия «Два мира, одно желание» выходит в прокат

два мира одно желание
Фото: пресс-служба Иви

В прокат романтическую комедию «Два мира, одно желание». Главную роль в фильме исполнила одна из самых популярных турецких актрис Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь», «Оставь это ветру», «Любовь и слезы»). Режиссером картины выступил Кетче, снявший хит «Клюквенный щербет».

История охватывает два десятилетия. Бильге и Джан познакомились в больнице, куда они попали еще детьми в канун новогодней ночи 1998 года. Спустя годы судьба снова сводит их пути, которые успели разойтись в разных направлениях. Бильге стала успешным и амбициозным адвокатом, а Джан — археологом, стоящим на пороге важного открытия. И та самая связь, возникшая между ними в новогоднюю ночь, на этот раз пройдет через серьезные испытания.

Главные роли в новом фильме исполнила Ханде Эрчел, известная в России по сериалу «Постучись в мою дверь», и Метин Акдюльгер, получивший признание зрителей благодаря проектам «Мамы и матери», «Клуб», «Между миром и мной». При этом сама Ханде не только исполнит главную роль, актриса также выступила идейным вдохновителем картины, сценарий к которой адаптировал Эльчин Муслу.

