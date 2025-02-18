В СПбГЭУ пройдет конференция «Цифровые технологии: модели управления и экономическая эффективность»

СПбГЭУ впервые проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием «Цифровые технологии: модели управления и экономическая эффективность».

Мероприятие станет ключевой площадкой для обсуждения вопросов, связанных с реализацией Национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В фокусе внимания — экономическая эффективность систем управления данными на различных уровнях экономики, а также подходы к оценке данных как стратегического ресурса и формирование институциональных механизмов регулирования рынка данных.

Цель мероприятия — раскрыть потенциал цифровых технологий в сферах публичного управления, финансового сектора, высшего образования и науки. Участники обсудят подходы к оценке экономической эффективности цифровизации процессов на уровне хозяйствующих субъектов, отраслей и государства. Особое внимание будет уделено изучению опыта цифровизации государственного управления стран БРИКС и ЕАЭС, а также вопросам сбалансированного регулирования цифровых технологий, включая обеспечение доступности и качества данных, соблюдение прав человека в цифровом пространстве и снижение уровня цифрового неравенства.

«Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» является продолжением и основывается на достижениях предыдущего нацпроекта «Цифровая экономика». Это очередной шаг в государственной поддержке процесса цифровой трансформации в РФ. Мы переходим к следующему этапу, на котором данные должны стать общегосударственным ресурсом. Более 95% данных создаются не людьми, а технологиями, объемы данных огромны и растут ежедневно. Для работы с ними нужен посредник в виде цифровых систем и алгоритмов анализа, искусственный интеллект. Поэтому большое внимание в нацпректе отводится задачам по развитию советующих технологий и и подготовке кадров для экономики данных», — отмечает ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев.

«Россия находится в числе стран с высоким уровнем цифровой зрелости. Мы прошли этапы оцифровки и накопления данных, следующий этап – их консолидация и эффективное использование. Самая важная цель экономики данных — организация больших объемов данных в пулы информационных ресурсов для повышение КПД работы с информацией в процессах коммуникации, управления и контроля. Это позволит перевести экономику, социальную сферу, органы власти на качественно новые принципы работы, внедрить управление на основе данных, создать недоступный ранее комплекс цифровых услуг и, за счет этого, выйти на новый уровень в госуправлении, логистике, телемедицине, онлайн-образовании и т.п.», — отмечает проректор по цифровому развитию СПбГЭУ Наталья Сущева.

Конференция ориентирована на выработку эффективных решений по цифровой трансформации российской экономики и предполагает работу экспертов разных предметных областей по следующим направлениям:

Развитие ИТ-инфраструктуры, включая удаленные районы России, решение проблемы цифрового неравенства и полное покрытие Интернетом транспортных магистралей (высокоскоростной широкополосный доступ к сети Интернет с использованием сетей фиксированной, мобильной и спутниковой связи, центры обработки данных)

Разработка единой цифровой инфраструктуры на платформе «Гостех» (в т.ч. перевод ГИСов на Гособлако) .

Создание единых стандартов и протоколов работы с данными (в т.ч. стандартов качества данных, классификаторов для обеспечения их унификации для различных отраслей экономики)

Повышение уровня кибербезопасности используемых и проектируемых технологий

Принятие разделяемых всеми участниками прозрачных правил использования данных, развитие культуры доверия поставщиков и потребителей рынка данных;

Подготовка специалистов с востребованными компетенциями и обучение населения и др.

В первый день конференции, 27 февраля, в 10.00 пройдет ключевое событие — Пленарное заседание «На пути к «экономике данных»: технологический прорыв, проактивное госуправление и доверие в цифровом пространстве». Эксперты обсудят как повысить инвестиционную привлекательность отрасли связи и обеспечить ускоренное развития российской ИТ-инфраструктуры, роль спутниковой связи в обеспечении технологического и экономического суверенитета России, проблемы внедрения отечественных ИТ-решений в ключевые отрасли экономики и социальной сферы, необходимость налаживания кросс-отраслевого обмена лучшими практиками и опытом внедрения российских ИТ-решений и многое другое.

Среди спикеров:

Артём Шейкин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Совет Федерации Федерального Собрания РФ;

Александр Шведов, директор по работе с государственными заказчиками, ПАО «Вымпелком»;

Валентин Макаров, президент, НП «Руссофт»;

Вадим Медведев, генеральный директор Фонда поддержки проектов «Национальной технологической инициативы»;

Кирилл Семион, начальник Департамента информатизации, ОАО «РЖД»;

Тигран Саркисян, заместитель председателя Правления, Евразийский банк развития (ЕАБР);

Хамадун Туре, основатель Альянса SMART Africa; Чжан Жэньчжун, Генеральный директор, China International Intellectech Co и др.

Также в этот день состоятся панельные сессии: «Цифровизация государственного и муниципального управления: проблемы и решения», «Цифровой финансовый рынок: архитектура и инновации», «Влияние «экономики данных» на высшее образование и науку: будущее университетских информационных систем», «Архитекторы экономики данных», «Кадры для экономики данных: новые тренды развития подготовки ИТ-специалистов», «Цифровизация системы государственной статистики» и «Цифровое развитие российской экономики: централизация, рынок, сеть».

Во второй день, 28 февраля, пройдет серия мастер-классов для обучающихся, педагогов и участников конференции, а также представителей органов публичной власти: «Современные ИТ-продукты для предприятия», «Научный поиск: от библиотеки к графам знаний», «Нейроассистенты в деле: от рутин к результатам», «Современные технологии управления территорией», «ИИ-инструменты для жизни и учёбы» и «Большие языковые модели в образовании».

АртМосковия в числе информационных партнёров конференции.