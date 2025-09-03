VK: ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМИ?

Нцики Мазвай войдет в состав Международного профессионального жюри «Интервидения» от ЮАР

нцики мазвай - юар - интервидение
Фото © пресс-служба «Интервидение»

Певица и общественный деятель Нцики Мазвай примет участие в работе Международного профессионального жюри «Интервидения». Артистка будет представлять Южно-Африканскую Республику, чей культурный ландшафт Нцики формирует своим творчеством на протяжении более 20 лет.

Карьера Нцики Мазвай – пример творческой смелости, искренности и настоящего таланта. Она работает в разных направлениях, объединяя музыку, поэзию и социальные проекты. Такая активная позиция сделала Нцики одной из самых уважаемых и влиятельных фигур своего поколения в ЮАР.

Искусство Нцики Мазвай многогранно и гармонично, и в этом его сила. Глубокая связь с коренной африканской идентичностью, традиция рассказывать истории и духовность составляют мощную основу стиля артистки. Она создала музыкальную форму, с помощью которой передает слушателям многовековой опыт, трудности и победы простых людей, что находит отклик у разных поколений. Мастерское эклектичное соединение музыкальных жанров – от душевного афро-соула и спокен-ворда (художественной декламации) до электронной хаус-музыки – демонстрирует универсальность артистки и ее умение сочетать инновации с уважением к традициям.

Среди наиболее ярких работ Нцики Мазвай можно назвать глубоко личный альбом MaMiya (2007), в котором автор размышляет о любви, стойкости, понимании себя; смелый проект NDINGUBANI (2010), соединивший в себе поэтическую глубину и экспериментальное звучание. Вершиной же творчества музыканта считается альбом The Masterpiece (2017), объединяющий хаус, афро-соул и спокен-ворд. В 2005 году певица выпустила одну из самых продаваемых песен года – Urongo, а в 2008-м ей была присвоена премия SAMA как лучшему урбан-исполнителю.

Нцики не только популярный музыкант, но и активный общественный деятель. Она широко известна тем, что публично поднимает вопросы идентичности, духовности, женственности и социальной справедливости.

На своем примере Нцики Мазвай показывает, что музыка и поэзия могут быть мощными инструментами перемен, исцеления и сохранения культуры. Ее можно назвать воплощением африканского творческого духа – смелого, революционного и бесстрашного в правде. И все эти ценности певица передает слушателям через свое глубоко эмоциональное искусство.

