Интерес к легендарной композиции «3-е сентября» Михаила Шуфутинского растёт ежегодно

Хит «3-е сентября», впервые исполненный Михаилом Шуфутинским еще в 1994 году, остается настоящим явлением музыкальной культуры: он ежегодно возвращается в чарты и собирает новые рекорды, являясь неизменным символом начала осени.

«Песню “3-е сентября” слушают многие, но я не могу объяснить, чем она так понравилась молодежи. Я не музыкальный критик, я спел ее так, как чувствовал. Как сейчас говорят молодые люди: “Зашла!”. Вот она и зашла. В ней есть искренние моменты: каждый проходил через расставание, любовь, новые встречи — это обыкновенные человеческие чувства. Они всем важны и всем поняты, поэтому “3-е сентября” оказалась у многих в сердце на долгие годы.

У меня есть опыт работы с молодыми артистами. Мы записывали дуэты не потому, что кто-то из нас популярнее, а потому что мы находили творческие точки соприкосновения. Например, Егор Крид мне понравился с самого начала. Он предложил хорошие идеи по поводу дуэта, привнес современные моменты. Тогда все совпало с общим настроением песни “3-е сентября” и получилось новое видение. А еще Егор потрясающий профессионал: он многое может рассказать о музыке, звукозаписи, киносъемке и обо всем, что касается нашей профессии. Такие люди вызывают у меня уважение, поэтому наш дуэт с ним случился», – говорит Михаил Шуфутинский.