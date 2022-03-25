АртДом — выставка российской дизайнерской мебели, предметов интерьера и искусства

В выставке принимают участие знаковые российские производства мебели и декора, предметные дизайнеры, художники, скульпторы.
Основная цель проекта – способствовать развитию российского дизайна и производств, представить профессиональной сфере и широкому кругу людей талантливые работы, яркие имена, любовь к своему делу.
3 тематических зала, 2500 кв.м., более 2000 уникальных предметов, 150 участников, 15 спикеров. Среди участников: Александр Коваль, Ирина Чун, Игорь Куркин, мебельное ателье Be home, Hamiltoun, студия мебели ОдинГений, дизайнерский свет Vetvi, Иван Басов, Арсений Бродач, Archpole, Top concept, Hard massive и многие другие.
В рамках выставки пройдет Деловая программа, целью которой является рассказать, как продвигать бренд в сфере дизайна.
Спикерами образовательной части выступят продюсеры, маркетологи, представители успешных дизайн студий, которые поделятся своим опытом и знаниями.
На выставке организованы тематические мастер-классы по прикладным ремеслам. Гости – дизайнеры интерьеров, архитекторы, декораторы и все неравнодушные к дизайну и арту.
Выставка состоится c 1 по 3 апреля 2022 года, ЦСИ Винзавод.
Москва, 4-й Сыромятнический пер., 1/8 строение 6, подъезд 14 (Цех Белого, Цех Красного, Винтажный зал)Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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