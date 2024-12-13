Ассоциация анимационного кино подписала Меморандум о намерениях с Ассоциацией анимационной индустрии Индонезии

В рамках Moscow International Creative Week, организованной Агентством креативных индустрий, прошло торжественное подписание Меморандума о намерениях между Ассоциацией анимационного кино России и Ассоциацией анимационной индустрии Индонезии (AINAKI — Indonesia Animation Industry Association).

С российской стороны документ был подписан исполнительным директором ААК Ириной Мастусовой, со стороны AINAKI – исполнительным директором Ассоциации Дэрилом Уилсоном.

«В течение 2024 г. Ассоциацией анимационного кино России были подписаны соглашения о сотрудничестве с Китайской ассоциацией анимации (China Animation Association, CAA) и с Южно-Корейской Ассоциацией анимационных продюсеров (Korea Animation Industry Association, KAIA). Сейчас это одно из базовых направлений деятельности ААК, которое позволяет наладить сотрудничество с производителями и дистрибуторами анимационной отрасли через работу с профессиональными объединениями, имеющими в своих странах статус, экспертизу и гарантии качественных контактов.

Подписание Меморандума о намерениях с Ассоциацией анимационной индустрии Индонезии (Indonesia Animation&Creative Industry Association, AINAKI) является важным итогом, к которому мы шли несколько лет. Соглашение позволит наладить целенаправленную работу с анимационными студиями Индонезии, организовывать совместные мероприятия, включаться в программы культурного обмена и образовательные проекты. Мы сможем лучше понять структуру индустрии Индонезии, ее специфику, проработать возможности копродукции и взаимной дистрибуции проектов. Очень надеемся, что подписание этого Меморандума послужит на пользу индустрии анимационного кино наших двух стран», – рассказала Ирина Мастусова.