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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUХудожник должен быть известным и… не голодным

Художник должен быть известным и… не голодным

editor
By editor
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Изображение © пресс-службы Artists
Изображение © пресс-службы Artists

Платформа Artists заключила соглашение с Творческим союзом художников России.

Творческий союз художников России (ТСХР) и Всероссийская платформа Artists (Художники.РФ) договорились вместе развивать проекты, нацеленные на популяризацию российского искусства и укрепление связей в профессиональном сообществе.

Творческий союз художников России под разными названиями существует с 1917 года, напомнил президент ТСХР Константин Худяков:

«В разные времена в ассоциацию входили Малевич, Шагал, Родченко. В семидесятые здесь нашли приют представители неофициального искусства — в здании на Малой Грузинской выставлялись работы Ильи Кабакова, Оскара Рабина, Анатолия Зверева. Сегодня ТСХР объединяет порядка 15 000 графиков, скульпторов, фотографов и других деятелей искусства. Как и Аrtists, мы видим свою главную задачу в формировании дружелюбной профессиональной среды для творцов».
По его словам, платформа поможет художникам лучше оценить существующие возможности самореализации, завести и укрепить нужные знакомства, заявить о себе в искусстве. «Сегодня художники зачастую живут внутри своего рода герметичного “пузыря”, будь то реальное или цифровое пространство. Это мешает им разглядеть весь спектр перспектив, будь то крупные выставочные проекты или заказы от бизнеса. Платформа Artists позволит нам всем чуть внимательнее присмотреться друг к другу и в конечном счете оживит рынок», — отметил Константин Худяков.

Основатель и идейный вдохновитель проекта Artists/Художники Вероника Коржевская отметила, что совместно с ТСХР платформа планирует проводить выставки, а также встречи, семинары, дискуссии, нацеленные на популяризацию российского искусства:

«Художники — это визионеры, способные изобразить будущее, а потому и обществу, и государству целесообразно обращаться к их искусству в поисках идей для гармонизации мира. К сожалению, среднестатистический гражданин сегодня легко назовет вам пять-шесть современных писателей, однако едва ли припомнит хотя бы одного живописца или графика, скульптура, работающего в наши дни. Это проблема искусства, которую среди прочих призвано решить наше сотрудничество с ТСХР».

Artists и ТСХР планируют проводить образовательные программы, в том числе для самих художников. «Зачастую деятелям искусств недостает компетенций, которые сегодня принято связывать с креативными индустриями: понимания основ продюсирования, маркетинга, коммуникативных навыков, знаний в сфере права — всего того, что связано с оборотом интеллектуальной собственности. Полагаю, мы вместе сможем изобрести много просветительских форматов, которые помогут творческим людям заполнить эти пробелы. Уверена, что российское искусство, множество талантливых российских художников — это по-настоящему золотой капитал, актив для развития нашей страны», — отметила Вероника Коржевская.

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