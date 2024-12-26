Комедийный сериал Дмитрия Грибанова «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым – одна из ожидаемых премьер 2025 года

Одной из первых премьер нового, 2025 года на телеканале «Россия» станет комедийный сериал Дмитрия Грибанова «Артист с большой дороги» с Юрием Стояновым в главной роли. Также в фильме играют Филипп Бледный, Юрий Ицков, Анна Глаубэ, Наталья Щукина, Антон Шаврин, Александр Самойленко и другие. Сериал стал совместным проектом телеканала «Россия» и онлайн-кинотеатра START, при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Вор-рецидивист по кличке Артист (Юрий Стоянов) выходит из тюрьмы после третьего срока. Он решает завязать с криминальным прошлым, но для этого ему нужно добраться до награбленного, которое он спрятал в тайнике в своем доме. К этому времени там живут невестка и внуки Артиста, и, чтобы забрать свои воровские трофеи, ему приходится вспомнить театральное прошлое и устроиться няней к собственным внукам.

Главная роль в сценарии изначально была написала под Юрия Стоянова. В «Артисте с большой дороги» его герою предстоит примерить на себя сразу 10 разных образов, среди которых священник, сантехник, следователь, помощник депутата и строгая няня.

Юрий Стоянов: «Это авантюрная история, которая предполагает много перевоплощений, переодеваний, игры. Артист — это не просто кличка главного героя. Это прозвище иллюстрирует возможности этого человека: он очень артистичная натура. Свое умение быть разным он использовал не всегда во благо, но теперь ему предстоит сыграть няню собственных внуков. Роль няни в «Артисте с большой дороги» – это продолжение мировой кинотрадиции таких фильмов как «Тутси», «В джазе только девушки», «Здравствуйте, я ваша тетя!». Важно сказать, что мой герой — это не мужчина, который хочет быть женщиной, это мужчина, который вынужден переодеться и сыграть роль няни, потому что это единственная возможность попасть в дом и семью своего сына и остаться неузнанным».

Дмитрий Грибанов, режиссер: «Мне кажется, для героя Юрия Стоянова эта история — вечный саспенс. Из раза в раз он попадает в ситуации, из которых очень тяжело выкрутиться, и зритель в принципе до последнего момента не будет понимать, как же Артист найдет выход. У нас и локации соответствующие, очень атмосферные: заброшенный пионерлагерь, тюрьма, автомастерская, детский дом, банк, натурные объекты. Это очень многогранная история, с одной стороны — веселая, приключенческая, с другой — немного грустная и даже криминальная».