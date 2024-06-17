Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов вручит спецприз лауреату Grand Piano Competition

На закрытии IV Международного конкурса молодых пианистов Grand Piano Competition Ассоциация вручит специальный приз: лауреат состязания лучших пианистов мира в возрасте до 16 лет сможет стать героем интервью в журнале «Музыкальная жизнь».

Ассоциация музыкальных журналистов, критиков и музыковедов создана Российским музыкальным союзом, издательством «Композитор» Союза композиторов России и главным редактором журнала «Музыкальная жизнь», доктором искусствоведения Евгенией Кривицкой. Новое объединение призвано способствовать развитию профессионального подхода к оценке явлений в культурной жизни России и в мире.

«Ассоциация представляет и защищает профессиональные права и интересы своих членов с целью сохранения и развития лучших традиций отечественного музыкознания, музыкальной критики и журналистики», – подчеркнул председатель Правления Российского музыкального союза Андрей Кричевский.

В составе Правления Ассоциации – известные музыкальные критики, руководители СМИ, авторы музыковедческих трудов: генеральный директор – художественный руководитель Российского государственного музыкального телерадиоцентра Ирина Герасимова; музыковед, журналист, композитор, заместитель директора радиостанции «Орфей» Роман Берченко; журналист, главный редактор газеты «Культура» Петр Власов: музыковед, критик, заведующая отделом культуры «Независимой газеты» Марина Гайкович; музыковед, генеральный директор журнала «PianoФорум» Марина Задерацкая; журналист, главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов; музыковед, журналист, музыкальный обозреватель газеты «Известия» Сергей Уваров; журналист, музыкальный обозреватель Радио России Ольга Русанова.

Среди главных направлений деятельности Ассоциации – экспертное консультирование, формирование связей с общественностью, проведение деловых мероприятий разных форматов.

«Особое внимание мы будем уделять развитию образования и передаче знаний о новейших достижениях в сфере музыковедения, музыкальной критики и журналистики, распространению и популяризации творческой деятельности членов Ассоциации. Также в наших планах – стать максимально интегрированными в общественную деятельность в сфере культуры», – подчеркнула генеральный директор Ассоциации музыкальных журналистов, критиков и музыковедов Евгения Кривицкая.