Ассоциация анимационного кино провела ежегодное Общее собрание

6 апреля Ассоциация Анимационного кино провела традиционное отчетное собрание, которое в год юбилея организации было посвящено результатам, достигнутым за 10 лет работы.

Собрание прошло в гибридном формате, что позволило собрать большинство членов ААК. Во встрече приняли участие 47 компаний-членов Ассоциации, а также представители государственных структур, с которыми сотрудничает Ассоциация: Роскино, Российский Экспортный центр, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и АНО «Агентство креативных индустрий». Мероприятие носило открытый характер и собрало много гостей.

Мероприятие началось с видеопоздравления министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой в честь десятилетнего юбилея ААК.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился по зуму Илья Попов, Президент Ассоциации анимационного кино, основатель ГК «Рики».

Исполнительный директор ААК Ирина Мастусова представила аналитический отчёт по итогам, достигнутым за 10 лет работы. Резюмируя результаты реализованных Ассоциацией мероприятий, направленных на поддержку отрасли и продвижение отечественной анимации в России и за рубежом, лоббирование интересов индустрии на всех уровнях государственной власти, она сообщила о полученных представителями отрасли налоговых льготах, достигнутом заметном росте производства и экспорта контента. Ирина Мастусова рассказала о мерах поддержки отрасли по линии Министерства культуры, Фонда кино, МЭЦ, АКИ, РЭЦ, Минэкономразвития РФ, о разработанных отраслевых профстандартах и собственном ОКВЭДе для анимации, а также об участии ААК в «Антипиратском меморандуме» и итогах работы по учреждению профессионального праздника — Дня российской анимации 8 апреля.

Мастусова также познакомила гостей мероприятия со специальными проектами ААК, такими как выпуск ежегодного каталога актуальной анимации, фестиваль «Аниматика» в Артеке и платформа авторской анимации МультАнима. Во второй части своего выступления спикер огласила планы по внедрению нового пакета налоговых льгот, по импортозамещению ПО для производства анимации, поддержке экспорта и по участию в мероприятиях на 2022 год.

Председатель совета директоров Киностудии «Союзмультфильм», Председатель Правления ААК Юлиана Слащева рассказала о переориентации на заинтересованные в контенте из РФ страны и о перспективах участия в 2022 году в международных рынках, сделав акцент на развитии деловых связей с Латинской Америкой, Китаем и Африкой.

Члены ААК проголосовали за утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2021 год и исключение из членов Ассоциации ряда компаний.

В финале мероприятия представителям компаний-новых членов ААК были вручены сертификаты, подтверждающие членство в ассоциации. В 2022 году в Ассоциацию вступили ООО «Мэджик Фэктори Анимейшн», ООО «Арт Анимэйшн Студио», некоммерческая организация «Детям о важном», «Флип Анимэйшн Студио», ООО «Иви.ру», ООО «Мультограм», ООО «Карамель и Ко».

Встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Ассоциация благодарит всех участников и продолжает работать над разработкой инициатив по поддержке отрасли и внедрением мер для ее дальнейшего устойчивого развития в долгосрочной и краткосрочной перспективе.

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