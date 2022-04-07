Мила ЯКОВЛЕВА: «Будущее бьюти-сферы: это большое количество появления брендов продукции по перманенту»

Искусство сегодня — понятие обширное. И если раньше мир четко разграничивал, что можно или нельзя отнести к великому, то сегодня рамки пали. Свобода творить и создавать прекрасное отразилась и на бьюти индустрии. Ведущий PMU артист, основатель собственной школы перманентного макияжа, спикер международных конгрессов, автор уникальных техник «бархатные губы» и «брови 3D» Мила Яковлева уверена, в недалеком будущем перманент будет признан искусством. В своем интервью девушка раскрыла подробности своего профессионального становления и рассказала о перспективах бьюти бизнеса в мире.

– Расскажите, всегда ли вы мечтали о работе в бьюти-сфере?

– Нет, я не мечтала работать в бьюти-индустрии, но с самого детства любила красить маму и подруг, получилось очень даже хорошо. В тот период времени занималась танцами, где очень часто просили помочь с макияжем,прической. Делала всё, как чувствовала, но не придавала значения и уж точно не думала связывать с этим жизнь. Подтолкнула к работе в бьюти-индустрии меня мама, она видела мои способности и талант, хотя я выбирала иные пути, работала менеджером, продавцом. Именно мама 7 лет назад уговорила меня пройти первый курс по макияжу, с этого момента и затянуло в эту сферу – всё произошло своевременно.

– Почему из всех возможных вариантов вы выбрали нишу перманентного макияжа?

– Всё произошло очень своевременно, попала на бровную волну, которая началась лет 6 назад, когда женщины стали активно ухаживать за своими бровями, появились броу-бары, курсы по бровям. Я первая в своём городе стала делать технику, с которой работаю по сей день. В тот момент удалось собрать большую аудиторию, почувствовав волну популярности перманентного макияжа, которая до сих пор остаётся очень актуальной. Ко мне приезжают ученики не только из России, но и из других стран, например, сейчас онлайн учатся девушки из Турции и Германии. В то время ещё никто не делал перманентного макияжа, супернатурального с эффектом его отсутствия. Был татуаж, плотный и забитый, когда брови со временем уходили в другие оттенки, а губы выходили за контур. Я начинала с простого оформления бровей, на своём YouTube-канале рассказывала про построение бровей, чтобы каждая девушка могла самостоятельно, в домашних условиях, сделать красивую форму и покрасить брови. Благодаря этим роликам, которые имели огромные просмотры, ко мне приезжали учиться. Весь путь был очень интересный, через какое-то время после курса я открыла первый в своём городе броу-бар такого формата, как экспресс-оформление бровей в крупном торговом центре. Потом открылся большой салон в центре города, а позже в Красноярске.

– Что самое сложное было в начале пути?

– Самое сложное было совместить материнство с работой, так как я лидер и никогда не останавливалась, всегда было мало, хотела больше проводить качественных курсов, мастер-классов, личных обучений, на это уходило много сил и времени. Начала свой путь, когда ребёнку было всего два года, я осталась с ним одна, пришлось отдать малыша в ясли, чтобы заниматься бизнесом. В тот момент нужны были деньги и со временем я достигла того благосостояния, которое необходимо для свободы. Конечно, были моменты, когда не хватало денег на аренду, приходилось придумывать какие-то альтернативы, это был крутой опыт, который и сегодня очень помогает в коммуникациях, маркетинге и понимании ситуации.

– А что насчет творческих кризисов: случаются ли они у вас и как вы с ними справляетесь?

– Как и у всех были моменты, когда хотелось бросить и заняться чем-то другим, но такое случается, когда неправильно распределяешь силы и энергию – происходит выгорание, даже когда занимаешься любимым делом. Сейчас я чётко понимаю такое состояние и всегда сбавляю темп. Были трудности, когда не получалось несколько лет достичь эффекта бархатных губ с равномерным плотным нанесением, но при этом сделать эффект натуральности, и год назад поняла причину. Когда что-то не получается, хочется опустить руки. Самый хороший способ уходить от этих кризисов – это посещать обучения, даже если кажется, что всё знаешь и умеешь, новые мастер-классы, конгрессы вдохновляют, видишь как работают другие люди и появляются свежие мысли и идеи.

– Получается в перманентном макияже, как и в любом другом бизнесе есть свои минусы. Расскажите о подводных камнях в этой сфере, которые обычно скрывают.

– Минусы – это высокая ответственность, ведь ты работаешь с лицом другого человека. Есть риск случайно задеть себя иглой, поэтому возможны противопоказания к проведению процедур для клиентов, к которым, например, относятся инфекционные заболевания. Клиенту может не понравится результат и с этим нужно уметь работать. Об этих и других рабочих моментах рассказываю в своём Telegram-канале.

– Если сравнивать начало вашей деятельности и сегодняшний день, как изменился подход к макияжу?

– Раньше, 10-20 лет назад, понятия перманентного макияжа не существовало. Были краски для тату и забивались лица так, как кто умел и до сих пор люди выводят это лазером. Также не было понимания колористики и форм, делалось всё наобум. Сейчас ниша перманента приобрела грандиозные масштабы. Я не знаю ни одной ниши, в которой такое большое количество регалий, это единственная сфера, где проводится огромное количество мероприятий, конгрессов, мастер-классов в разных странах. Бьюти-индустрия набирает обороты, идёт очень быстрое развитие отрасли. Кроме того, это самая денежная сфера, в которой высокая чистая прибыль, ни в одной другой такого нет. Перманентный макияж актуален, на него очень велик спрос и в Европе, но там пока недостаточно качественных предложений. Много классных мастеров сконцентрировано в России. Если кто-то хочет переезжать, в Европе эта индустрия очень ценится, потому как пришло время перманента, который невозможно отличить от натурального макияжа.

– Какую перспективу вы видите в нише сегодня?

– Будущее бьюти-сферы: это большое количество появления брендов продукции по перманенту. В том числе и я планирую создать идеальный аппарат для перманента, но пока это в мыслях. Индустрия будет расти, будут появляться новые перспективы для развития мастеров. Возможно, в будущем сферу тату перманента выделят и признают в обществе искусством, таким же как живопись, к примеру. Быть может, перманентный макияж видоизменится, он всё время меняется, но думаю, актуальности своей не потеряет никогда. Ведь татуаж начали делать ещё лет сто назад. В целом, бьюти-сфера будет расширяться и приобретать разнообразные краски, не привязанные к каким-либо стереотипам. Люди будут самовыражаться так, как им хочется.

– Получается, это направление действительно перспективное. Наверняка, это интервью вдохновит многих попробовать себя в этой сфере. Поделитесь своими экспертными советами. С чего сейчас лучше всего начинать молодым мастерам, на что делать упор?

– Мой совет – больше практики на людях. Изначально нужно тренироваться на ковриках, когда отрабатываешь штрих и ставишь руку, многие новички боятся переходить на клиентов, оттягивают момент, а это приводит к тому, что они боятся работать. Если клиент чувствует, что мастер не уверен в себе и в том, что он делает, даже если работа сделана классно, то клиент найдёт несуществующие ошибки и результат не понравиться. Это я заметила в своей работе, поэтому даю всегда чёткую задачу – уверенно держаться, даже если присутствует волнение. Всё-таки перманентный макияж – это работа с иглой и мастер должен быть уверен в себе. Прежде чем пойти на курсы, нужно посмотреть работы преподавателя и найти отзывы о том, как мастер умеет обучить мастерству. Хорошая школа, практика, вкладывать в себя, в продвижение на площадках и важно сейчас помнить, что перманент-артист не только тот, который хорошо делает технически свою работу, но и умеет себя презентовать, имеет отличные коммуникативные навыки и умеет вести себя с клиентами.

– Еще очень интересны ваши правила успеха, которые вы вывели для себя. Расскажите о них, ведь эти правила могут помочь другим мастерам.

– Все свои ошибки считать плюсом. Нет ошибок – нет роста. Инвестировать в себя и в свои знания. Кризисы и коронавирусы ваши знания с собой не заберут. Много пробовать и практиковать, но не уходить в выгорание. Грамотно распределять свои ресурсы, отдавая предпочтение в первую очередь себе и своей семье, а потом уже работе. Не бояться показывать себя миру, выкладывать работы в соц.сети и участвовать в мероприятиях.

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