AV – Андрей Верещак. Музыкальный продюсер, диджей. Резидент радиостанций Record, DI.FM. Основатель и идейный вдохновитель фестиваля электронной музыки The Voice Of My Soul. Более 40 релизов по всему миру с такими лейблами как: Interplay, Amsterdam Trance, Transmission и другими. Участник фестивалей Interplay, Suanda. Выступал на одной сцене с такими артистами как: FEEL, Alexander Popov, Roman Messer.

– Добрый день, Андрей! Расскажите нашим читателям о вашем творчестве, стиле и, может быть, о каких-то запоминающихся фишках в звучании.

– Добрый день. Рад нашему общению. Вы знаете, наверно, это слушатель должен где-то или как-то определять фишки или стиль артиста. Я же создаю музыку для души и вкладываю максимум эмоциональной нагрузки в каждый трек.

– Понятие «диджей» - что это? Развейте нашим читателям стереотип о человеке за пультом, включающим песни былых лет или современников.

– Да, в какой-то момент понятие диджей как артист обнулилось. Мне кажется, это произошло в России в году 2010. Именно тогда появились зачатки блогерства, и каждый третий ведущий сейчас я намекаю на Дом-2 как пример (смеется) захотел стать диджеем. Если мы все-таки говорим об артисте, то это тоже самое, как разделять понятия исполнитель (артист) и кавер. Поясню: оба могут прекрасно владеть голосовыми связками, но один исполняет собственные песни, а другой довольствуется уже популярными и исполненными композициями. Так же и у нас, диджей - это автор и исполнитель собственной музыки.

– На каких радиостанциях можно услышать ваши композиции?

– Прекрасный вопрос! Мое радио шоу вы можете услышать и даже увидеть на Радио Рекорд и Di. FM, а вот треки прослушать на всех известных платформах. За ротациями я не слежу, этим занимается выпускающая компания. (Улыбается)

– Вы основатель фестиваля The Voice Of My Soul. Расскажите о нем.

– Да, это так. Совсем недавно я задумался, а почему бы мое радио Шоу, которое пользуется популярностью, не превратить в настоящий живой фестиваль электронной музыки. В первом эпизоде, который состоялся в сентябре, выступали потрясающие артиста. Это Alexander Popov, Anton By, Matrick и другие. Следующий же запланирован на декабрь месяц. О составе артистов можно будет узнать в наших официальных сообществах.

Сейчас мы с командой стараемся собрать по крупицам все наши идеи и дополнить основной замысел. В декабре мы планируем провести «белую» вечеринку. Будут и ангелы, лазерное шоу и много потрясающей музыки от знаменитых артистов, популярных как в России, так и за рубежом.

– Физическая или интеллектуальная работа?

– Я много лет работал и физически, и интеллектуально. И считаю, что это совокупность данных качеств делает человека успешным, стабильным и прогрессирующим.

– Как не потерять уверенность в своем деле?

У каждого человека бывают периоды, когда хочется все бросить и остановится. Но только сильный духом человек достигнет в своем деле высот. Если говорить про меня, то это поддержка семьи в первую очередь. Только они всегда скажут правду, без лести и корысти. Друзья, конечно, тоже рядом. Скажу так: верь в свою мечту и то, что ты делаешь. Сменить ракурс всегда можно и, что самое главное, в любом возрасте.

– Если бы у вас была возможность выбора, где бы вы родились? Мы сейчас говорим о континентах.

– В России! Однозначно в России! В своей стране и в своем городе, в котором вырос. Я очень горжусь тем, что живу на этой земле. Наша страна чудесна, красива и непобедима.

– Ваше пожелание нашим читателям.

– Идите к своей мечте, своей цели! И слушайте хорошую музыку, Она есть в любом жанре!

