БАХ & JAZZ: концерт в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла

7 марта 2021 года в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла состоится концерт «Бах и Джаз». В вечере примут участие лауреаты Международных конкурсов Алексей Круглов (саксофон) и Игорь Гольденберг (орган).

Вы знали, что Баха при жизни называли «старым париком», а музыку его считали слишком ученой? Время расставило все на свои места, и вот уже почти 200 лет Иоганн Себастьян Бах не выходит из моды: он всегда актуален и всегда вдохновляет современных музыкантов. Известный московский дуэт предлагает по-новому взглянуть на хорошо знакомые сочинения Баха: в программе авторские обработки от soft-jazz до free-jazz.

Постоянные слушатели концертов Collegium Musicum уже оценили и полюбили программу «Бах & Jazz», придуманную яркими солистами-виртуозами — саксофонистом Алексеем Кругловым и органистом Игорем Гольденбергом. Музыка Баха — от «школьных» двухголосных инвенций и популярных пьес из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах» до оркестровых пьес и «Страстей по Матфею» — будет звучать в дуэте органа и саксофона и станет темой для джазовых импровизаций.

Не обойдется концерт и без классики органного репертуара. Прозвучат такие шедевры, как прелюдия и фуга до мажор, Трио-соната ми-бемоль мажор и две знаменитые хоральные прелюдии для органа, одна из которых получила колоссальную популярность в России благодаря фильму Тарковского «Солярис» — еще одно свидетельство вечно современного звучания музыки немецкого гения. Но, пожалуй, самым большим сюрпризом станет джазовая импровизация на темы прославленной Токкаты и фуги ре минор.

Подробности на сайте https://collegiummusicum.ru/

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