«Времена года» Макса Рихтера прозвучат в Москве

8 марта 2021 года в Кафедральном соборе Святых Петра и Павла пройдет концерт «Времена года»: Вивальди & Remix. В один вечер слушателей ждут «Времена года» Антонио Вивальди и версия знаменитого цикла, сделанная британским композитором Максом Рихтером. В концерте примут участие Константин Казначеев (скрипка), Иван Царёв (орган) и Симфонический оркестр «Инструментальная капелла». За дирижерским пультом Филипп Петров. Организатор музыкального вечера фонд Collegium Musicum.

Всемирный успех музыке Макса Рихтера принесло гипнотическое сочетание минимализма, кинематографической атмосферности и любви к неоклассике. Remix барочного шедевра в духе постминимализма мгновенно завоевал огромную популярность, а запись Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons возглавляла чарты в 22 странах.

«Времена года» Антонио Вивальди — одно из самых известных и часто исполняемых произведений классической музыки. Итальянский мастер остроумно и изящно запечатлел в музыке то, каким видели окружающий мир и природу его современники. Цикл Вивальди — это и философское размышление, и великолепный иллюстрированный «календарь» и «обзорная экскурсия» по четырем регионам Италии.

Макс Рихтер признается, что в детстве был безумно влюблен в эту музыку. «Позже, когда я стал более осведомленным и много слушал, мне стало труднее любить ее. “Времена года” мы слышим везде — ожидая ответа телефонного оператора, в торговом центре, в рекламе — она повсюду. С помощью своего проекта я пытаюсь вдохнуть новую жизнь в это произведение и снова полюбить его», — комментирует композитор.

Сравнивая свою работу над «Временами года» с работой скульптора, он говорит, что выбрал свои любимые фрагменты партитуры и преобразил их в новые музыкальные объекты, наслаивая и зацикливая знакомые фразы. Рихтер сохранил около 25% оригинальной партитуры, но в каждой секунде новой версии заложена ДНК Вивальди. Это мечта и размышления о шедевре великого итальянца — признается Макс.

Диск Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons, выпущенный в 2012 году Deutsche Grammophons, стал сенсацией. Эту тонкую, завораживающую и трогательную работу даже строгие критики встретили с восторгом и назвали прорывом в академической музыке — ведь после многих лет утомительных диско- и поп-версий область классических ремиксов, наконец, стала интересной.

Также в концерте будет звучать легендарный орган собора. Построенный в 1898 году немецкой фирмой W. Sauer, в начале 2000-х годов он был бережно отреставрирован и сохранил свою уникальную механику. На этом инструменте блистательный молодой органист Иван Царёв исполнит великие сочинения барокко и романтизма.

В программе:

Антонио Вивальди (1678–1741). Цикл концертов «Времена года»;

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750). Фантазия соль мажор, BWV 572;

Луи Вьерн (1870–1937). Хорал из Симфонии № 2 для органа;

Антонио Вивальди – Макс Рихтер (*1966). Recomposed by Max Richter: Vivaldi – The Four Seasons;

Начало в 16:00.

Подробности на сайте https://collegiummusicum.ru/

