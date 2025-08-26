Топ-менеджеры «Русской Медиагруппы» приняли участие в форуме «Территория будущего. Москва 2030»

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников и директор по развитию сайтов и приложения холдинга Станислав Скалабан выступили спикерами в двух дискуссиях форума «Территория будущего. Москва 2030», посвященных созданию умного городского пространства. Они рассказали о том, как медиа способны стать связующим звеном между человеком и технологиями и как современные диджитал-решения способствуют повышению качества контента.

Первая дискуссия, «Умный город: цифровая инфраструктура будущего», состоялась 21 августа в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Спикеры обсудили передовые технологические решения, уже внедренные в Москве, и разработки, которые появятся в столице в ближайшие годы.

Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников продолжил знакомить слушателей с темой Emotional Big Data, которая была названа одним из трендов развития медиаотрасли на минувшем ПМЭФ.

«Русская Медиагруппа» – медиахолдинг, изначально ориентированный на линейный эфир, сегодня активно внедряет цифровые решения, демонстрируя тем самым эффективность интеграции классических медиа и IT. На примере кейса РМГ Дмитрий Медников наглядно продемонстрировал, как современные технологии способны улучшить традиционные сектора экономики.

«В условиях хорошо работающей цифровизации мегаполиса, искусственного интеллекта и роботизации всё, что привык делать человек, – не нужно. В этом смысле у человечества уже стоит фундаментальная сверхинтересная задача – придумать себе задачу», – говорит управляющий директор РМГ Дмитрий Медников.

Он особо подчеркнул, что сегодня все, что окружает человека, должно соответствовать его эмоциям. Для города критически важно, чтобы технологии не пугали, а становились другом. И медиа играют в этом ключевую роль.

Один из эффективных инструментов, которым распоряжается крупное СМИ, как например, РМГ, является Emotional Big Data. Огромная база знаний о слушателях, сопоставление экономических действий и эмоций уже сейчас позволяет прогнозировать тренды, персонализировать контент и улучшать его качество, а также оптимизировать рекламные кампании и повышать привлекательность медиа для аудитории.

Как отметил Дмитрий Медников, этот инструментарий будет развиваться. В будущем медиа в режиме реального времени смогут понимать эмоции людей в разных частях мегаполиса и локализовывать продукт, считывая характеристики конкретного человека, а также формировать эмоциональную карту на основе полученных метрик.

В дискуссии также приняли участие: генеральный директор Digital Evolution Ventures и футуролог Евгений Кузнецов, советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрий Онтоев, руководитель Департамента стратегии и управления изменениями АО «Мосинжпроект» Ярослав Беляев, директор центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко. Модератором выступил телеведущий канала «Россия 24» Юрий Богданов.

Эксперты обсудили, как государство и бизнес используют технологии искусственного интеллекта и другие инновационные решения, чтобы создать удобную городскую инфраструктуру и сделать Москву еще безопаснее и комфортнее.

По словам советника руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Дмитрия Онтоева, столица проходит цифровую трансформацию: IT-технологии внедряются во все сферы городской жизни для повышения эффективности функционирования города как системы. Он также отметил, что сегодня Москва готова делиться с регионами накопленным опытом, помогая решать задачи по повышению качества жизни жителей.

Сегодня перед бизнесом и государственными структурами стоит цель сформировать связанную городскую среду, в которой каждый будет чувствовать себя комфортно, вне зависимости от рода занятий, прогуливаясь по парку или совершая поездку на метро.

Как подчеркнул руководитель Департамента стратегии и управления изменениями АО «Мосинжпроект» Ярослав Беляев, человек сегодня рассматривается как главный пользователь городской инфраструктуры, что помогает делать город человекоцентричным.

В завершении обсуждения участники дискуссии выразили надежду, что сессия даст импульс продолжать внедрять технологии в жизнь.

Следующая сессия «Мегаполис эмоций», посвященная цифровизации городских пространств, состоялась 23 августа. Управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников выступил модератором дискуссии. Вместе с директором по развитию сайтов и приложения холдинга Станиславом Скалабаном и другими участниками он обсудил тему эмоциональной составляющей в современной экономике.

«В городе, где превалируют позитивные эмоции, выше экономический рост», – задал тон обсуждению Дмитрий Медников.

Он отметил, что «Русская Медиагруппа» активно идет по пути гиперперсонификации, а система больших данных дает возможность взаимодействовать с каждым человеком отдельно, оценивая его эмоции. Это тот случай, когда музыка не ищет свою аудиторию, а создается под запросы конкретного человека и семьи.

Директор по развитию сайтов и приложений «Русской Медиагруппы» Станислав Скалабан рассказал о том, как в РМГ применяются технологии на основе искусственного интеллекта. Благодаря нейросетям холдингу стало проще получать стратегически важную информацию об аудитории. Кто слушает радио, в каких городах, на каких песнях задерживается, а какие переключает – благодаря ИИ систематизировать такие метрики стало значительно проще.

«Сегодня мы можем углубленно проанализировать потребление контента слушателями не только в нашей стране, но и во всем мире. Мы можем посмотреть, с какой музыкой люди просыпаются, с какой едут домой, – рассказал Станислав Скалабан. – В ближайшем будущем медиаиндустрия станет более персонализированной, радио будет подстраиваться под каждого человека в рамках интеграции искусственного интеллекта и накопленных больших данных».

В сессии «Мегаполис эмоций» также приняли участие писатель, футуролог, автор циклов «Анклавы», «Аркада» и исследования «Симулятор безумия» Вадим Панов; генеральный продюсер шоу «Высоцкий.Высота», СЕО компании «Цифровые Легенды» Александр Мамонов; генеральный директор АНО «Развитие видеоигровой индустрии» и АО «ИФСИ» Василий Овчинников; директор по развитию сайтов и приложений АО «Русская Медиагруппа» Станислав Скалабан; директор по развитию и стратегическим партнерствам отеля The Carlton, Moscow Елена Веселова; доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН (Институт социологии), грантополучатель РНФ Ирина Савченко.

«Все мы так или иначе участвуем в создании эмоциональной жизни в первую очередь городской среды. Город должен быть красивым и совершенным. И тогда у его жителей будет больше положительных эмоций», – отметил футуролог, автор циклов «Анклавы», «Аркада» и исследования «Симулятор безумия» Вадим Панов.

Участники сессии «Мегаполис эмоций» пришли к единому мнению, что беспрерывное развитие искусственного интеллекта и вычислительных возможностей оказывает существенное влияние на взаимодействие между людьми, сообществами и инфраструктурными системами, делая его более продуктивным, эффективным и технологичным.