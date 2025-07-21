Студентка МХПИ разработала интерьер для театрального буфета с авторской мебелью

Студентка четвертого курса МХПИ Елизавета Волкова разработала дизайн-проект буфета для Московского драматического театра «Сфера», который в 2026 году отметит свое 45-летие. Проект стал результатом реального сотрудничества с театром, входящим в систему «Театр Эрмитаж», и теперь готовится к воплощению в жизнь.

Задача перед студенткой стояла непростая: создать интерьер театрального буфета площадью 65 квадратных метров, который отражал бы дух театра русской классики, но при этом не был бы скучным или банальным. Елизавета работала под руководством доцента кафедры «Медиа и дизайн» Юрия Цинцевича, который с самого начала настаивал на том, чтобы проект получился живым и интересным.

«Мы поначалу боялись переборщить, но потом поняли, что получается скучно. А речь идет о театре! Решили задать немножко гротеска», — вспоминает Юрий Цинцевич процесс работы над концепцией.

Изначально Елизавета предложила чистую классику с колоннами и бежевыми стенами, но руководству театра этот вариант показался слишком обыденным. «Лиза подошла к работе очень ответственно и в то же время творчески. Особенно впечатлило кропотливое изучение «предмета», а именно ряда действующих театральных буфетов в различных театрах, прежде чем предложить нам какой-то свой вариант решения», — отмечает Анастасия Могинова, директор ГБУК г. Москвы «Московский театр Эрмитаж» и структурного подразделения «Московский драматический театр Сфера». В итоге родилась идея соединить классические элементы с гротеском — декоративным стилем, характерным для театра.

Концепция проекта строилась вокруг идеи создания особой атмосферы предвкушения торжества. Посетитель должен пройти через буфет, настраиваясь на встречу с прекрасным в красивой расслабляющей и немного торжественной обстановке, которая помогает создать праздничное настроение перед основным действием. Цветовая гамма объединила фирменный оранжевый цвет театра, смягченный до охры, с оливково-зелеными оттенками стен. Пространство разделено на несколько зон: рабочую зону персонала, барную стойку, основную зону кафе на 40 посадочных мест и техническую зону для проведения корпоративных мероприятий.

Центральным элементом стала барная стойка из материала орех с золотыми вставками на охлаждающей витрине. Елизавета полностью разработала ее конструкцию в 3D-программе, создав не просто функциональный элемент, а настоящий арт-объект. Диджейская стойка в технической зоне украшена орнаментами в стиле гротеск, которые художники театра будут наносить вручную, и дополнена стеклянной витриной с золотыми деталями для демонстрации десертов и напитков.

Вся мебель для буфета создавалась по индивидуальным проектам. Круглые столы диаметром 900 миллиметров получили изящные основания с декоративными вставками и узорами на столешнице, перекликающимися с общим орнаментальным решением интерьера. Стулья спроектированы со спинками особой формы, украшенными золотыми элементами, которые повторяют мотивы классического декора, но в современной интерпретации. Каждый предмет мебели прорисован в 3D-программе до мельчайших деталей — от размеров крепежных элементов до текстуры обивки кресел в рыжем цвете, который стал акцентным в интерьере.

Особое внимание уделили напольному покрытию — была разработана плитка с узором в виде ромбов, выполненная в бело-зеленой гамме. Сама плитка белая, а зеленый узор создает геометрический рисунок, который перекликается с орнаментами гротеска на стенах и барной стойке.

Стены декорированы молдингами в классическом стиле и окрашены в оливковые и светло-бежевые тона. Художники театра будут расписывать поверхности орнаментами в стиле гротеск, создавая единую композицию с мебелью. Молдинги разбивают стены на секторы, что характерно как для классического, так и для барочного стиля.

Сложнее всего оказалось решить вопрос с освещением в помещении с невысокими потолками. В центре разместили классическую люстру, дополнив ее трекерным освещением от театра и точечной подсветкой в рабочих зонах — барной стойке и технической зоне.

Работа над проектом заняла два-три месяца. Елизавета выезжала на объект, делала обмерный план, замеряла расположение розеток и выключателей, согласовывала каждую деталь с заказчиком. Когда дело дошло до воплощения красивых картинок в реальность, пришлось искать компромиссы между желаемым и возможным, учитывая ограничения бюджета и доступность материалов.

После нескольких встреч театр полностью доверился студентке, и серьезных правок в проекте практически не было. Для воплощения авторской мебели и плитки Елизавете пришлось найти производителей, готовых работать по индивидуальным заказам. Она изучала предложения разных компаний, отправляла им 3D-модели и согласовывала сроки изготовления и стоимость каждого элемента.

Для Елизаветы это первый реальный проект, и она будет лично курировать его реализацию, общаясь со всеми подрядчиками и контролируя строительные работы. Юрий Цинцевич будет консультировать по вопросам строительства и демонтажа.

Реализация проекта планировалась на лето этого года, но точные сроки пока корректируются. По словам Юрия Цинцевича, ключевыми качествами Елизаветы стали упорство и умение слушать: «Она научилась не бояться переспросить, выяснить детали. И даже поспорить, если есть сильные аргументы».

Сама Елизавета считает, что знания, полученные в Московском художественно-промышленном институте — понимание цвета и его сочетаний, умение общаться с заказчиком, знание эргономики и принципов построения общественных помещений — стали основой для успешной работы над проектом.

Руководство Московского театра «Эрмитаж» направило благодарственное письмо декану факультета дизайна МХПИ, в котором отметило профессионализм студентки и высокую культуру преподавания в институте. Театр подчеркнул, что сотрудничество получилось полезным и интересным для обеих сторон.