Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету «Конек-Горбунок»

Банк России 16 сентября 2022 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Конек-Горбунок» серии «Легенды и сказки народов России» (каталожный номер 5111-0472).
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.
С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2022 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты изображены летящие над сказочным городом Конек-горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу; внизу по окружности имеется надпись: «ЛЕГЕНДЫ И СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ». Фигуры Ивана и Конька-горбунка, а также надпись выполнены в рельефе. Радужное изображение жар-птицы с эффектом интерференции света создано посредством структуры микрорельефа. Изображения сказочного города, звезд и луны выполнены в технике лазерного матирования.
Боковая поверхность монеты рифленая.
Монета изготовлена качеством «пруф».
Тираж монеты — 5,0 тыс. штук.
Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений.
Источник — сайт www.cbr.ruИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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