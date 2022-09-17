ЭТИ РЕБЯТА ГОТОВЫ ВОРВАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО В ДЕТСКИЙ ШОУБИЗ, НО И ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ С ОПЫТНЫМИ АРТИСТАМИ

Ф’эмили – новый музыкальный проект, где искренне детское творчество брата и сестры стало основой для серьезной музыкальной карьеры. Эмили всего 8 лет, а её брату Платону – 11. Начинающие и перспективные ребята из группы Ф’эмили поделились о том, как начался их творческой путь.

– Что вдохновило вас заняться музыкой?

— Мы подумали, что через музыку мы сможем большее количество людей заразить нашим хорошим настроением и боевым настроем по жизни.

– Расскажите как у вас появилась идея создать собственную группу? Чья это была мысль?

— «Однажды мы с Платошей мечтали у костра и фантазировали на тему: «Кем мы хотим стать, когда вырастим» и мы подумали вместе с родителями, а почему бы не стать артистами и начать дарить свое творчество людям» — рассказывает Эмили. Мы считаем, что артисты – это батарейки, от которых может согреться весь земной шар.

– Когда вы записали ваш первый трек? Что было для вас вдохновением? Помогал ли вам кто-нибудь?

– Первый трек мы записали в 2021 году. Нас вдохновило то, что мы можем рассказывать о себе через песню и музыку. Мы становимся так ближе к каждому зрителю и может даже наши зрители узнают себя в нас. Первый трек для нас написал Паша Руденко, а папа с мамой верили в нас каждую секунду, что мы сможем выйти на сцену как настоящие артисты.

– Как родители относятся к вашему творчеству? Что думают о вас в школе? Приходилось ли вам столкнуться с негативом?

— Наши родители – наши первые слушатели, фанаты и одновременно критики. Но нам повезло, нас никогда не ругают за то, что мы иногда ошибаемся на сцене. Мы всегда собираемся всем коллективом и прорабатываем ошибки. Взрослые называют это точкой роста.

В школе многие наши друзья слушают нашу музыку, мы всегда выступаем на концертах в школе. К негативу мы никак не относимся, мы на него не реагируем. Зачем нам нести в душе чужой негатив.

– Каково было выступать перед публикой? Какие эмоции вы испытали?

— Мы испытываем огромную радость, когда выходим на сцену. Мы счастливы дарить наше творчество зрителем, а еще круче, когда люди начинают танцевать в нашем ритме и петь наши песни.

– Кто главный в группе Ф’эмили?

— Мы везде одинаково главные, в группе тем более. У нас все пополам. Хотя нет, у нас все на троих, у нас есть еще маленькая сестренка Николя.

– Какие цели вы перед собой ставите на ближайший год?

— Завоевать Вселенную! Шутка. Мы всегда ставим цели на три месяца, на полгода и на год. В ближайшее время наша цель – снять клип и записать пару новых песен.

– У вас в Инстаграме много танцевальных видео, вы вдвоём занимаетесь танцами? Какие стили танцев вам нравятся?

— Да, мы обожаем танцевать. Эмили вообще у нас танцовщица. Она реальная профи в латиноамериканских танцах, у нее безумно крутой тренер. Платон тоже занимается хореографией. К каждой песне мы готовим отдельный танец.

– Легко ли вы находите общий язык между собой?

– Наш общий язык – язык музыки и танцев. Мы шутим. Мы брат и сестра, мы вместе 24 часа. Мы понимаем друг друга с полуслова.

– Как вы представляете свою группу через 5 лет?

– Нам очень хочется даже через 5 лет сохранить этот огонек в наших сердцах и желание творить. Сейчас огромная конкуренция среди блогеров. Все начинают петь. Мы хотим чтобы у нас была своя аудитория зрителей, которым нравится наше творчество. Именно для них мы будем писать новые песни и радовать новыми концертами.

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