Государственный академический Малый Театр открыл выставку «Я слышу в театре»

В начале нового, 267-го, сезона 14 сентября Малый представил зрителю фотовыставку «Я слышу в театре», созданную фотографом Натальей Перовой. Герои новой фотосессии – воспитанники ЛогоТеатра. Фотовыставка – это возможность показать окружающим людям, что для детей с нарушениями слуха нет непреодолимых преград, и театр, как ничто другое, помогает это прочувствовать.

«Мне радостно от мысли, что наш проект состоялся. Мы очень переживали за возможность создания подобной студии в театре. Но в процессе ее становления и нашей работы мы нашли много замечательных друзей, которые нас понимают и поддерживают. В частности, эту выставку сделали люди, полностью разделяющие все наши трудности и проблемы. Вместе с ними мы можем привлечь внимание к сложностям адаптации детей с нарушениями слуха. Мне кажется, что совместно с Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии мы выполняем очень важную миссию – помогаем подрастающему поколению говорить, а значит, устраняем барьеры на пути коммуникации и возвращаем их к полноценной жизни» — рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

Малый театр уже второй сезон успешно работает со слабослышащими детьми. Благотворительный культурно-просветительский проект «ЛогоТеатр» для дошкольников с кохлеарными имплантами был создан год назад совместно с Национальным медицинским исследовательским центром оториноларингологии под руководством Н.А. Дайхеса. В ЛогоТеатре занимаются дети с нарушениями слуха, перенёсшие операцию по внедрению кохлеарного импланта. Занятия по актёрскому мастерству, сценической речи и пластическому воспитанию с ними проводят педагоги Детской студии, которым помогает специализирующийся на этой проблеме врач.

«Когда я вижу, как дети приходят в театр, как они занимаются, как относятся к педагогам — меня это радует. Ведь театр, а особенно наш – Малый, – то место, где они научатся только хорошему. Мне бы очень хотелось пожелать, чтоб Детская студия и ЛогоТеатр стали для них настоящей Школой, Школой Малого театра. Чтоб у них в сердце осталось это навсегда – как нравственный ориентир в жизни», – говорит о воспитанниках ЛогоТеатра художественный руководитель Малого театра, народный артист СССР Юрий Соломин.

«Несколько лет назад я обратила внимание на то, что людей со слуховыми аппаратами фотографируют неделикатно, а многие бренды и вовсе отказываются их снимать. Чтобы исправить эту несправедливость, я выбрала социальное направление фотоискусства…» – говорит Наталья Перова. Она сама, будучи слабослышащей, решила рассказывать о людях, столкнувшихся со схожими трудностями в коммуникации с внешним миром.

Наталью активно поддерживает супруг Владимир, который ищет социальные проекты, поддерживающие слабослышащих людей, и организует фотовыставки, рассказывающие о проектах там, где с ними могут познакомиться как можно больше зрителей:

«Проблема адаптации слабослышащих для меня очень близка, с ней столкнулись два родных мне человека – Наташа и наша старшая дочь Саша. Обе носят слуховые аппараты. Я с радостью поддерживаю жену в её социальных фотопроектах. Теперь мы вместе говорим об этой проблеме общественности на наших фотовыставках».

Фото – Евгений ЛЮЛЮКИН

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.