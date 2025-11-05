«Бастионы Победы»: в Музее Победы открылась выставка, посвященная защитникам Москвы

Оплата публикаций

Фото: пресс-служба Музея Победы, Москва

Временная экспозиция посвящена тем, кто встал на защиту Москвы в первые месяцы Великой Отечественной войны. Свои раритеты представили образовательные организации Москвы, Тульской области и Чувашской Республики. Открытие выставки пройдет в преддверии 84-й годовщины парада 7 ноября на Красной площади.

«Новая выставка, подготовленная партнерами музея на Поклонной горе, расскажет о людях, защищавших подступы к Москве и Туле в сложные первые месяцы Великой Отечественной войны, а также о тех, кто в тылу строил оборонительные рубежи», — поделилась директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Экспозиция рассказывает об обороне Тулы — операции, которая была частью Битвы за Москву. Здесь показаны личные вещи Героя Советского Союза, участника обороны Тулы Ивана Дементьева — его фронтовые фотографии и личные вещи. Посетители Музея Победы также смогут увидеть артефакты, найденные поисковым отрядом «Факел» на полях сражений в Тульской области — например, ручные гранаты Ф-1 и РГД-33. Кроме того, во временной экспозиции покажут личные вещи ветеранов — жителей района Щербинка.

Отдельный раздел экспозиции посвящен строительству Сурского и Казанского оборонительных рубежей. «Эти рубежи — одна из самых масштабных трудовых строек Великой Отечественной войны на территории Чувашии, которая должна была остановить врага на подступах к Поволжью. В суровые месяцы конца 1941 года, когда немецкие войска стояли у ворот Москвы, тысячи людей выходили на строительство оборонительных сооружений. Одним из таких объектов стал Сурский рубеж обороны, главной задачей которого было задержать продвижение немецких танковых групп на подступах к важнейшим промышленным и административным центрам — Казани, Куйбышеву и Ульяновску. Строительство продолжалось почти три месяца, а протяженность рубежа составила почти на 380 километров. Возводились противотанковые рвы, дзоты, доты, окопы, ходы сообщения, построено более 1500 землянок и около 1600 огневых точек», — отметили в Музее Победы.

Выставка подготовлена участниками программы «Школьный музей Победы»: школой №3 города Шумерли Чувашской Республики, центром образования № 40 имени Героя Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева города Тулы, школой № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова города Москвы.

