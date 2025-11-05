Премия «Звезда театрала» выбрала «Легенд сцены»

В этом году лауреатами в самой почетной номинации «Легенда сцены» станут «рыцарь Оперетты» Герард Васильев, актриса Малого театра Людмила Полякова и дирижер Владимир Федосеев, который уже более полувека руководит Большим симфоническим оркестром им. Чайковского. Напомним, лауреаты в этой номинации определяются без зрительского голосования по предложениям читателей журнала «Театрал», как одного из организаторов Международной премии зрительских симпатий «Звезда Театрала», и утверждаются редколлегией журнала по согласованию с Общественным советом Премии.

Герард Васильев

Имя артиста неразрывно связано с Московским театром оперетты, где он служит с 1968 года. На счету легендарного премьера – три десятка ролей и безграничная любовь зрителей по всему миру. В Японии, например, много лет существовало Общество поклонников Герарда Васильева.

Сегодня «рыцарь Оперетты» выходит на сцену родного театра в спектакле GRAND КАНКАН, где исполняет арии из оперетт «Мистер Икс», «Принцесса цирка» и мюзикла «Цезарь и Клеопатра», а также в постановке «Король Артур», где перевоплощается в заглавного персонажа – мужчину в полном расцвете сил, который размахивает мечом, поет и легко опускается на одно колено перед дамой сердца.

Герард Васильев переиграл почти весь классический и современный репертуар: Данило в «Веселой вдове» Легара, Эдвина в «Сильве» Кальмана, Орловского в «Летучей мыши» Штрауса, Мистера Икса в «Принцессе цирка» Кальмана, Аверина в «Севастопольском вальсе» Листова, Тасилло в «Марице» Кальмана, Кречинского в «Свадьбе Кречинского» Колкера и Сирано в «Неистовом гасконце» Караева.

Людмила Полякова

В 1964 году актриса окончила ВТУ им. Щепкина, но в труппу Малого театра поступила только в 1990-м. К тому времени Людмила Полякова уже успела поработать в четырех театрах: Театре на Малой Бронной, Театре им. Станиславского, которому отдала 17 лет и застала «золотой» период творческого коллектива, Театре на Таганке и «Школе драматического искусства». Артистка играла в спектаклях Леонида Варпаховского, Бориса Львова-Анохина, Александра Товстоногова и других выдающихся режиссеров, а ее Валюша в спектакле Анатолия Васильева «Серсо» стала одним из ярких профессиональных достижений актрисы.

В Малом Людмила Полякова сыграла более 20 центральных ролей. На ней держится фактически весь «островский» репертуар театра: Мурзавецкая («Волки и овцы»), Чебоксарова («Бешеные деньги»), Филицата («Правда – хорошо, а счастье лучше»), Клеопатра Ивановна Ничкина («Женитьба Бальзаминова»).

В портфеле киноработ актрисы – около ста названий, включая такие фильмы и сериалы как «Секретарь парткома», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Прощание», «Хозяйка детского дома», «Бумер», «Каникулы строгого режима», «Господа Головлёвы», «Три сестры», «Доктор Живаго», «Грозный», «Мятеж» и другие.

Владимир Федосеев

Дирижер с мировым именем, который уже больше полувека возглавляет один из главных оркестров страны – Большой симфонический оркестр им. Чайковского.

В качестве дирижера симфонического оркестра Владимир Федосеев дебютировал в 1971 году, и вскоре был назначен художественным руководителем и главным дирижером Большого симфонического оркестра им. Чайковского. В разные годы он также сотрудничал с Венским симфоническим оркестром, с симфоническими оркестрами Баварского и Финского радио, национальным филармоническим оркестром Французского радио, Берлинским симфоническим и Дрезденским филармоническим оркестрами, симфоническими оркестрами Питтсбурга и Кливленда в США.

В репертуаре дирижера – как старинная музыка, так и произведения современных композиторов. Он принимал участие в записи симфоний Чайковского, Шостаковича, Брамса, Бетховена, Малера, а также сочинений Рахманинова, Танеева и Скрябина. Как оперный дирижер выпускал «Сказку о царе Салтане» и «Спящую красавицу» в «Ла Скала», «Бориса Годунова» в Венской опере, «Демона» в Цюрихском оперном театре, «Турандот» и «Пиковую даму» в московской «Геликон-опере».

Заветные награды «Легендам сцены» вручат на торжественной церемонии премии «Звезда Театрала»-2025. Она пройдет при поддержке Президентского фонда культурных инициатив 15 декабря на исторической сцене Театра им. Вахтангова. В этот праздничный вечер станут известны победители и в других 19 номинациях

Напомним, среди финалистов оказались Евгений Писарев, Лидия Вележева, Антон Яковлев, Ольга Остроумова, Иван Янковский, Светлана Ходченкова, Валерия Ланская, Иван Ожогин, Алена Бабенко, Максим Аверин, Анна Якунина, Антон Хабаров, Ольга Лерман и другие мастера сцены.

За статуэтку «Звезды Театрала» в одной из главных номинаций, «Лучший спектакль. Большая форма», в 2025 году конкурируют только столичные постановки: «Капитанская дочка» Сергея Безрукова (Московский Губернский театр), «Роман» Александра Лазарева (Театр Российской армии) и «Солнце Ландау» Анатолия Шульева (Театр им. Вахтангова).

«Звезда Театрала»-2025 традиционно охватила как регионы России, так и зарубежные страны. На звание «Лучшего русского театра за рубежом» претендуют коллективы из Киргизии, Испании и Кипра, а на победу в категории «Лучший региональный театр» – театры из Оренбурга, Рязани, Новосибирска.

Любопытно, что в ходе зрительского голосования по лонг-листу в одной из категорий определилась не тройка, а пятерка финалистов. Это специальная номинация к 80-летию со Дня Победы, в лонг-листе которой значились 15 претендентов. Здесь в короткий список попали проекты из МХТ им. Чехова, «Мастерской «12» Никиты Михалкова», Театра им. Моссовета, Театра Et Cetera и Театра «Сфера».

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фотографии предоставлены пресс-службой Премии «Звезда театрала»